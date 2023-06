La Series 5 è la versione medio grande della più piccola Seres 3. Si tratta di un suv 100% elettrico di dimensioni più grandi, prodotto dalla colosso cinese che ha la sede principale negli Usa. Pronto a competere con modelli a ruote come la Tesla Model Y, viene offerto in 3 diverse versioni. Il top di gamma Flasgship a trazione integrale, testata per 5 milioni di km, utilizza una propulsione con una potenza di picco di 430 kW pari 584 Cv e 960 Nm di coppia ed è in grado di scattare da 0 a 100 kmh in 3,7 secondi. Ad alimentarla c'è una batteria allo stato semi-solido da 90 kWh capace di garantire oltre 500 km di autonomia. Tra i punti forti l'infotainment a due schermi più un head-up display. E' disponibile ad un prezzo di listino di circa 64.000 euro.

