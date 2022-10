Seres, è arrivato in Italia col gruppo Koelliker

Il marchio Seres, un brand di Dongfeng che in Italia è già arrivato grazie al Gruppo Koelliker, importatore di questo e altri marchi come Aiways, Karma e Maxus, proprio con questo modello, presentato come Seres 3 e poi ribattezzato S3, ha un motore elettrico anteriore da 120 kW di picco, 330 km di autonomia e una lunghezza di 4,4 metri scarsi che lo collocano tra i SUV compatti. Costa 37.555 euro. Il secondo modello in arrivo, annunciato in realtà sin dal debutto di S3, è S5, un altro suv elettrico stavolta di taglia media. Lungo 4,70 metri, ha varianti 2wd a motore e trazione posteriori o integrale a due motori, uno per asse, in ogni caso da quasi 350 cv alimentati da una batteria da 90 kWh per 430 km di autonomia e 250 kmh di velocità max.

