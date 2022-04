Sergio Balbinot nominato presidente di Allianz S.p.A.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Balbinot è il nuovo presidente di Allianz S.p.A. e succede a Claudia Parzani, indicata al vertice di Borsa Italiana. Il Consiglio di amministrazione ha ringraziato la presidente uscente per l’impegno e la passione dedicati alla Compagnia nei cinque anni del suo mandato, rappresentandola nel suo alto ruolo istituzionale e partecipando alla vita dell’azienda, lasciando la propria impronta distintiva nei confronti di tutti gli stakeholders.

“Sono lieto di assumere questo nuovo e prestigioso incarico – ha dichiarato Sergio Balbinot – e desidero ringraziare la presidente uscente Claudia Parzani per il contributo dato alla Società in questi anni. L’Italia è un paese chiave per il nostro Gruppo, che negli anni recenti ha rafforzato il proprio posizionamento sia attraverso operazioni di crescita esterna sia in virtù degli eccellenti risultati conseguiti da tutta la squadra guidata dall’Amministratore delegato Giacomo Campora. Consapevoli delle sfide che ci attendono, lavoreremo assieme nel servire al meglio i nostri clienti con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione già molto rilevante di Allianz in Italia”.

La presidente uscente Claudia Parzani ha così commentato: “Poter rappresentare Allianz in questi cinque anni è stato per me un onore, così come collaborare con Giacomo Campora e la squadra di management italiana, oltre che con Sergio Balbinot, cui auguro buon lavoro, forte della sua straordinaria esperienza e competenza in campo assicurativo”.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha affermato: “È un onore per noi poter continuare a collaborare con Sergio Balbinot nella sua nuova veste di presidente. Il nostro management team saluta Claudia Parzani con grande riconoscenza”.

Sergio Balbinot è membro del Board of Management di Allianz SE dal gennaio del 2015 ed è uno tra i manager più apprezzati a livello internazionale nel mondo assicurativo, settore nel quale ha ricoperto con successo ruoli apicali negli ultimi vent’anni, non solo a livello esecutivo ma anche associativo (per 7 anni è stato Presidente di Insurance Europe, l’associazione che raggruppa gli assicuratori di 36 paesi in Europa).