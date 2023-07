Sergio Laterza, l’arte di un dissacratore al Castello San Basilio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’ironia come cifra, l’abile retorica come mezzo espressivo, la comunicazione come meta e l’arte come modus vivendi. L’artista concettuale Sergio Laterza è tutto questo e molto altro e il Castello San Basilio di Pisticci non è che la cornice più adeguata per la sua mostra Moon Box. Creata appositamente per l’antico maniero che ospita una collezione d’arte contemporanea, l’esposizione costituisce una scenografia unica con 33 light boxes che coprono l'arco temporale dal 2014 (anno di realizzazione della prima opera “Amore Lucano”) al 2023 (“EVOLVO”). Tra le scatole luminose di Laterza, serigrafate ed

illuminate con neon o led “LEGGO”, proveniente dalle collezioni permanenti del MUSMA

- Museo della Scultura Contemporanea Matera. Se “BURBERY” strizza l’occhio alla casa di moda, il jeu de mot “Psi-Colabile” fa il verso alla nota bibita; e ancora “HERPES” ispirato al marchio del lusso francese.

L’ironia del Laterza non risparmia neppure i marchi automobilistici con la blasonata casa svedese trasformata in “Evolvo”. La grafica dei romantici Baci della perugina si trasformano nel perentorio “TACI”, mentre il re degli apertivi Camparisoda diventa “COMPARI & SOCI”. Poi l’Amaro Lucano si tramuta in un “Amore Lucano” mentre la bambola Barbie diviene l’insegna per il “Babiere”. Quanto agli orologi del celebre marchio Rolex, eccoli trasformati in un invito al “Relax”.

Loading...

Sergio Laterza, ovvero l’arte di dissacrare la pubblicità Photogallery36 foto Visualizza

Concetti filosofici

Anche i concetti filosofici non sono risparmiati dall’artista che per spiegarli ricorre al gatto nero.Se la Filosofia per l’artista è come “trovarsi in una camera buia e cercare un gatto nero”, la Metafisica è “trovarsi in una camera buia e cercare un gatto nero che non c’è”, mentre la Teologia è “trovarsi in camera buia, cercare un gatto nero che non è lì e gridare: l’ho trovato!”. Infine la Scienza è il “trovarsi in una camera buia e cercare un gatto nero con una torcia tascabile”.

Ready made

Il Laterza più istrionico e creativo si muove agile fra svariati medium, dalla digital art, alla fotografia, passando per i ready made e i light boxes. Le sue provocazioni interrogano e criticano, puntano il dito contro la massificazione e la facile presa dell’advertising su un pubblico sempre meno accorto delle sofisticazioni e ormai avvezzo alle imposizioni consumistiche. Quando il totalmente inutile diventa assolutamente necessario, solo l’ironia dei calembour può contribuire a svelare l’inganno. Questo il messaggio che questo artista dissacratore sembra porgere con la grazia di un fanciullo e la forza di un Ercole. Nessuna iconostasi sembra poter resistere al suo indice: «L’idea - spiega l - è stata quella di escogitare un modo divertente e curioso per trasformare un luogo quasi sacro e senza tempo, ossia la corte del castello di San Basilio in una piazza post era consumistica. Prendendo in prestito la veste grafica di alcuni loghi di brand famosi con accostamenti che inevitabilmente fanno sorridere». E anche molto riflettere!

Sergio Laterza, Moon Box, Castello San Basilio, Pisticci fino al 10 settembre 2023