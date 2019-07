Marchionne: a un anno dalla morte, come sarà il futuro di Fca

GUARDA IL VIDEO / Le dieci lezioni di Sergio Marchionne

Partner per sviluppare nuovi modelli

Fca nel giugno 2018 aveva varato un ambizioso piano industriale con decine di modelli (soprattutto Jeep, il brand principe, ma anche Alfa Romeo). Ora per dare esecuzione al piano non basta far vedere concept car come la Fiat Centoventi o il baby suv Alfa Romeo Tonale, ma occorre fare le auto promesse. E qui servono soldi (tanti) e piattaforme. E Fca non ha le risorse economiche di un gigante come Volkswagen, che sulla piattaforma modulare Mqb ha messo 60 miliardi e sulle auto elettriche ne ha destinate un'altra quarantina e molti investimenti sono stati diretti allo sviluppo della piattaforma Meb specifica per le vetture alla spina. Appare chiaro che in un'industria automotive sempre più liquida, con gruppi cinesi, Geely in primis, le piattaforme modulari condivise sono un punto chiave. Fca lo sa bene, e lo sapeva soprattutto Sergio Marchionne, dell’importanza di allearsi per condividere costi e tecnologie necessarie in un mercato sempre più competitivo.

LEGGI ANCHE / Successi e fallimenti: le tre eredità di Marchionne sul futuro dell'auto