Seri Industrial in rally, il Mimit sostiene investimento in Molise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L'accordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy spinge il titolo Seri Industriala Piazza Affari, dove le quotazioni sono arrivate a guadagnare quasi l'11%. La società, specializzata negli accumulatori di energia e nei materiali plastici, ha annunciato l'intesa, che coinvolge anche Invitalia, «per sostenere il progetto industriale proposto da Packaging to Polymers (P2p), società partecipata da Seri Plast e da Unilever Ventures Holdings».



Packaging to Polymers «punta a realizzare una nuova unità produttiva a Pozzilli, in Molise, per produrre materie prime plastiche riciclate da recupero di imballaggi post-consumo necessari alla realizzazione di imballaggi in plastica di nuova vita». Il progetto prevede investimenti complessivi per 109 milioni, agevolati con risorse del Mimit per circa 82 milioni, di cui 30 milioni di contributo a fondo perduto e 52 milioni di finanziamento agevolato. L'ok ai fondi per la jv P2p è una notizia «molto positiva», sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo.