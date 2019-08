Serie 3, arriva la sw E la ibrida plug-in fa più km in elettrico

Ovviamente, secondo il ragionamento del computer e, quindi, a patto di affrontare un percorso simile, ad andature analoghe e mettendo ancora in gioco la dimestichezza acquisita e utilizzata sino a quel punto. Quest’ultima, è stata rispettosa dei limiti incontrati lungo il tracciato, ma non degna di un economy run, specie considerando che la 330e ha marciato in modalità Electric per più di 10 chilometri e che è stata spinta senza ritegno in autostrada e che per qualche chilometro sono entrati in campo anche tutti i 292 cv erogabili dal powertrain. Il miracolo, quindi, è essenzialmente frutto sia della rapidità con cui il powertrain rifornisce la batteria sia degli ordini impartiti al sistema propulsivo dal navigatore predittivo che, ogni qualvolta le condizioni di marcia lo hanno permesso, ha attivato la modalità più congeniale per recuperare più energia possibile e per forzare al massimo le andature in modalità a batteria.

Per il resto, la 330e berlina proposta a prezzi che partono da 56mila euro ricalca ogni altra serie 3, quindi offre un abitacolo spazioso anche posteriormente e l’elevata digitalizzazione portata in dote dal sistema operativo Bmw 7.0. Queste caratteristiche si ritrovano sulla serie 3 Touring, che offre una zona di carico con una capacità che va da 500 a 1.510 litri ed è in vendita a prezzi che partono da 43mila euro.