Serie 5, il bestseller è a ioni di litio

Il futuro della sostenibilità del gruppo Bmw ruota attorno all’inedita piattaforma Neue Klasse che apre un nuovo capitolo introducendo tre aspetti chiave: un’architettura IT e software interamente ridefinita; una nuova generazione della propulsione elettrica e delle batterie ad alte prestazioni; e un nuovo livello di sostenibilità per tutto il ciclo di vita. E dal mondo dell’elettrico sono già arrivati segnali positivi: nell’ultimo anno il gruppo ha più che raddoppiato le vendite di Bev, superando le 215mila unità, un numero nettamente superiore a quello dei suoi diretti concorrenti europei, asiatici e statunitensi. E, per il 2023 i principali motori di crescita saranno appunto i veicoli completamente elettrici (BEV) e i modelli del segmento premium di fascia alta, come la nuova Bmw Serie 7, la Bmw X7 aggiornata e il marchio Rolls-Royce.

L’elettrificazione ha colpito anche uno dei modelli più emblematici del marchio Bmw: la Serie 5 berlina. Dopo oltre mezzo secolo dal debutto della Serie, è stata presentata a Villa d’Este, in occasione del Concorso d’Eleganza 2023, l’ottava generazione che porta al debutto importanti novità. Infatti, la stessa vettura dispone di una scelta di powertrain più ampia possibile: benzina e diesel mild hybrid, ibrida plug-in (in arrivo in primavera 2024) e 100% elettrica. E l’accento viene posto proprio su quest’ultima versione battezzata i5 ed è disponibile in due livelli di potenza: la più “pepata” i5 M60 xDrive che integra due elettromotori (uno per ciascun asse) che sono in grado di raggiungere una potenza massima di 442 kW (601 cv) e con un’autonomia compresa tra i 455 e i 516 km (ciclo Wltp). Mentre l’altra versione è la i5 eDrive40 che ha una potenza massima di 250 kW (340 cv) e con un’autonomia compresa tra i 477 e i 582 km (ciclo Wltp).

Con il lancio della nuova Bmw Serie 5 e i5, il gruppo Bmw ha un’offerta Bev in quasi tutti i principali segmenti del suo business. La gamma sarà completata alla fine dell’anno dalla Bmw iX2 completamente elettrica. Mentre l’anno prossimo debutterà il primo modello touring completamente elettrico: la Bmw Serie 5.

Il marchio Mini si avvia verso un futuro completamente elettrico a partire dall’inizio del nuovo decennio. Un primo assaggio è stato fornito dalla Mini Concept Aceman, ma l’appuntamento è a settembre con il lancio della nuova generazione di Mini a tre porte, in versione termica ed elettrica.

Infine, nel 2030, il marchio Rolls-Royce avrà un’offerta esclusivamente elettrica, a partire dalla Spectre è stata presentata nel 2022, con i primi esemplari in consegna quest’anno.