Serie 8 Gran Coupè, dopo le due porte coupé e cabrio arriva la M8 a quattro porte La sportiva debutterà in pubblico la Salone di Los Angeles a fine novembre nelle due varianti ultime arrivate la Competition da 625 cv e la M8 con 25 cv in meno. E' prevista al momento lancio in aprile 2020 anche una versione limitata First Edition di Corrado Canali

2' di lettura

Si completa la “famiglia” della Bmw Serie M8: dopo il coupé e la cabrio è la volta della Gran Coupé che diventa di fatto l'ammiraglia della serie più sportiva del brand di Monaco. Lunga 5.098 mm, la Gran Coupé debutta nella versione M8, ma sarà proposta anche nella variante Competition, come del resto anche il coupè e la cabrio.

La nuova quattro porte è equipaggiata con un V8 di 4.400 cc biturbo che per la Competition offre una potenza massima di 625 cv, mentre per la M8 dispone di 25 cv in meno. Di serie c'è il cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti e la trazione integrale MxDrive. Non mancano il servosterzo elettromeccanico M Servotronic e l'impianto frenante a controllo elettronico con due modalità di funzionamento personalizzabili. Nonostante il passo che è stato allungato di 20 cm e l'aumento del peso, la quattro porte, ultima arrivata ripropone praticamente le stesse prestazioni della coupé.



Alla M8 Competition Gran Coupé bastano, infatti, 3,2 secondi per passare da 0 a 100 kmh, un decimo in meno della versione da 600 cv, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente per entrambe le varianti a 250 kmh.

La dotazione di serie comprende i fari adattivi Laserlight Led, l'head-up display, i sedili sportivi M, i sistemi d'assistenza alla guida come il Parking Assistant o l'infotainment Live Cockpit Professional con Intelligent Personal Assistant e le varie funzioni specifiche introdotte dai modelli più recente targati del M. Tra queste ci sono due pulsanti integrati sopra alle razze del volante coi quali sarà possibile richiamare delle tarature personalizzate.

Al lancio nell'aprile del 2020 la M8 che offre cinque posti verrà proposta nella versione First Edition in colore Aurora Diamond Green con dettagli Gold Bronze.