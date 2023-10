Serie A, arriva una nuova offerta di Oaktree per il canale della Lega

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fondo Usa Oaktree rimette mano alla sua offerta per i diritti della Serie A. E, a quanto risulta al Sole 24 Ore, si ripropone all’attenzione della Lega Serie A con una proposta migliorativa che fa leva sulla realizzazione di un canale della Lega. E dai 950 milioni l’anno di minimo garantito si passa ai 975 milioni. Venticinque in più, spalmati su vari anni.

Lunedì la scelta su Dazn e Sky

Arriva in un momento non banale questo rilancio di Oaktree, con il proposito (e la speranza) di sparigliare le carte sul difficile tavolo dell’assegnazione dei diritti audiovisivi del massimo campionato di calcio italiano. Che proprio lunedì 23 ottobre vedrà i presidenti del club riunirsi in assemblea per tirare le somme sulla possibilità di attribuire a Dazn e Sky (Mediaset, interessata a una sola partita in chiaro alla settimana sarebbe uscita dalla partita) i diritti a partire dal 2024-25.

In totale le proposte di Dazn e Sky secondo le ultime indiscrezioni arrivano a garantire 900 milioni di euro annui di media per cinque anni, a partire dalla stagione 2024-25. Sarebbero 700 milioni all’anno da parte di Dazn e 200 da parte di Sky. Il tutto per 4,5 miliardi in cinque anni. I 900 milioni all’anno non sono molto lontani dai 927,5 milioni annui del triennio che andrà a concludersi con questa stagione e che ha visto Dazn avere l’esclusiva per tutte le 10 partite settimanali del campionato con tre partite aggiudicate in co-esclusiva a Sky.

Il valore della lotta alla pirateria

Ci sono 27 milioni in meno, ma per i prossimi cinque anni sarebbero previsti, dall’altra parte, versamenti aggiuntivi da parte di Dazn e Sky sulla base dei risultati della lotta alla pirateria audiovisiva, per la quale è entrata in vigore una legge che dà ad Agcom il compito di intervenire con la chiusura dei siti illegali in 30 minuti al massimo dalla segnalazione. tutto possibile, e si sta attendendo solo l’anello mancante della piattaforma che, come riportato sul Sole 24 Ore dell’11 ottobre, potrebbe vedere un via sperimentale – peraltro proprio per la Serie A – nel mese di novembre.

Da Oaktree 975 milioni

Il fondo Usa – peraltro già impegnato sul fronte calcistico in Italia avendo nel 2021 concesso un finanziamento da 275 milioni a Suning e agli Zhang, azionisti di maggioranza dell’Inter – coadiuvato da Centerview Partners da inizio ottobre sta bussando con insistenza alle porte della Lega Serie A. Con una proposta che ha come elemento di novità un minimo garantito. L’accordo proposto è per 15 anni. Di certo quella del minimo garantito, innalzato come detto da Oaktree a 975 milioni all’anno, senza alcun ingresso del fondo nell’equity della Lega (e della media company con in pancia i diritti Tv) rappresenta l’esca con la quale il fondo punta a fare breccia. Confidando nell’apprezzamento, da parte dei presidenti dei club, sia della cifra offerta (solo per i diritti italiani, con quelli esteri che rimarrebbero nella disponibilità della Lega per essere trattati oltreconfine) sia del fatto di azzerare il rischio industriale.