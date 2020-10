Serie A, i club scelgono la cordata Cvc per il progetto media company sui diritti tv La Lega serie A va avanti a trattare in esclusiva con la cordata capeggiata da Cvc per l'ingresso nella media company. La decisione è stata presa dall'Assemblea dei club con 15 voti a favore e cinque astenuti di Andrea Biondi e Carlo Festa

(maxcam - stock.adobe.com)

La scelta alla fine è caduta su Cvc. La Lega serie A va avanti a trattare in esclusiva con la cordata capeggiata da Cvc per l'ingresso nella media company. La decisione è stata presa dall'Assemblea dei club con 15 voti a favore e cinque astenuti.

Ad astenersi in assemblea sono stati i patron di Napoli, Lazio, Udinese, Verona e Atalanta. Le altre big, dalla Juve al Milan, passando per Roma e Inter, hanno invece appoggiato la proposta lanciata da Cvc. Ora inizierà la trattativa in esclusiva con la cordata uscita vincitrice dall'assise dei presidenti della massima serie del calcio italiano.

È stata bocciata dunque l’offerta della cordata Bain-Nb Renaissance, così come la proposta del fondo Fortress, arrivata solo 24 ore prima dell'assemblea e quindi non presa in considerazione dai 20 club.

La Lega quindi, proseguirà a trattare in esclusiva con la cordata formata da Cvc, Advent e Fsi (assistito da Rothschild, Credit Suisse, Barclays, EY oltre che dallo studio Gattai Minoli Agostinelli) che ha presentato un’offerta che prevede il conferimento nella MediaCo, costituita dalla Lega, del ramo d'azienda della Lega Serie A organizzato per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e per lo sfruttamento degli ulteriori diritti di immagine e sponsorizzazione.

Passaggio successivo è l'avvio da parte del consorzio capeggiato da Cvc di un aumento di capitale di MediaCo di 300 milioni a fronte del quale lo stesso consorzio di fondi riceve una quota, dotata di particolari diritti, rappresentante il 10% del capitale sociale della nuova società. Ulteriore passo è la sottoscrizione di un accordo commerciale tra Lega Serie A e MediaCo e l'esecuzione nel tempo, da parte del consorzio Cvc, dei versamenti a fondo perduto (secondo gli ammontari e la tempistica previsti) in favore di MediaCo da destinarsi al pagamento di corrispettivi alla Lega Serie A e ai club per la sottoscrizione dell'Accordo Commerciale.