Serie A, la cordata dei fondi al bivio per l’intesa sui diritti tv

Scade l’accordo tra i fondi di private equity Cvc, Advent e Fsi per investire sulla Serie A di calcio. Lo scorso 31 agosto è infatti scaduto, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, il «memorandum of understanding» sottoscritto fra i tre investitori finanziari e la Lega Serie A nel 2020: un documento siglato, quando i tre fondi avevano partecipato al processo competitivo dove poi la stessa cordata era stata preferita in assemblea di Lega ad altri investitori finanziari (tra cui il consorzio Bain Capital...