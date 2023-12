Serie A, doni per tutti tranne che per Pioli e De Laurentiis

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Eccoci qua a scartare i doni del campionato. Babbo Natale però è disorientato. E lo sono anche le renne della sua slitta che, venendo dal profondo Nord, invece della neve hanno trovato i prati in fiori.

La prossima settimana, venerdì a Genova, l’Inter potrebbe festeggiare il titolo di campione d’inverno, ma qui sembra di essere già in piena estate quando con il sole cocente andiamo tutti al mare. Ormai, visto come stanno andando le cose, con Inter e Juve che se la cantano e se la suonano, e le altre big che fanno contorno, tanto vale chiudere subito con un doppio spareggio prima che il campionato assomigli a quello dell’Arabia Saudita dove sta svernando con i suoi petrodollari il nostro ex c.t. Roberto Mancini, ormai caduto in disgrazia come la Ferragni e il povero ministro Giorgetti cui, dopo il pacco del Mes, non gli hanno regalato neppure il Pandoro Rosa.

Loading...

Comunque, in attesa che tra cambiamenti climatici e Superlega venga riformato anche il nostro campionato, bisogna stare ai fatti. E i fatti ci dicono che, dopo 17 giornate, l’Inter festeggia il Natale da dominatrice assoluta. Un dominio quasi imbarazzante che ricorda quello del Napoli dell’anno scorso. Con una differenza importate però: che i nerazzurri non hanno come presidente De Laurentiis. E e questo diciamo la verità aiuta. Ma ne parliamo più avanti. Tornando alla squadra di Inzaghi cos’altro si può aggiungere al coro delle celebrazioni? Se perfino Arnautovic, che con il Lecce aveva sbagliato tutto, s’inventa un colpo di tacco che neanche Maradona, vuol proprio dire che questo è il campionato dell’inter. Dove c’è felicità per tutti come quando, a Santo Stefano, dopo l’ultima fetta di panettone, si va al cinema coi bambini per vedere “Acquaman”.

In questo giostra di allegria il più contento è Simone Inzaghi, ormai lontano anni luce dalle feroci critiche del passato.

Ora qualsiasi cosa tocchi la trasforma in oro. Anche l’eliminazione dalla Coppa Italia subìta dal Bologna è scivolata via come acqua fresca. Pioli e Allegri al suo posto sarebbero stati crocefissi, ma questa è la bellezza del calcio, regno dell’immagine e dell’emozione. La vecchia Inter “pazzerella” si è trasformata in una affidabile schiacciasassi. La Juve vince col Frosinone? Ecco subito la replica con questo 2-0 con il Lecce che, in altri tempi, avrebbe potuto essere un ostacolo scomodo visto che Lautaro, cannoniere principe (15 gol in 16 partite) era assente per infortunio. E invece, come per magia, spunta questo gigantone, Yann Bissek, 23 anni, che al debutto s’inventa un gol da vero centravanti e una traversa che vibra ancora adesso.