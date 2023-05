Serie A, dove potremo vederla fra match in chiaro ed esclusive «modello Amazon»

Provare a bruciare i tempi

La Serie A vuole comunque fare presto e lanciare i bandi prima della fine del mese per chiudere la partita delle assegnazioni a inizio estate, quindi con un anno di anticipo rispetto all’attuale scadenza del triennio. E non arrivare con l’acqua alla gola come nelle ultime tornate di assegnazione dei diritti, caratterizzate anche da strascichi legali. Per il bando del 2015-18 l’Antitrust ha per esempio sanzionato, per 67 milioni complessivi, Mediaset, Sky, Lega Serie A e Infront (sia il Tar, sia poi il Consiglio di Stato nel 2020 hanno comunque sconfessato l’Agcm annullando le sanzioni).

Il bando 2018-21 ha sancito l’entrata in scena di Dazn. Quello attuale (2021-24) rappresenta poi il triennio in cui ha prevalso Dazn per 840 milioni all'anno. La vittoria della piattaforma ha rappresentato una prima volta, con Sky che si è accontentata, per 87,5 milioni l’anno, della co-esclusiva su 3 delle 10 partite settimanali. Meno partite, ma anche molti meno esborsi, senza però patire la fuga di abbonati preconizzata alla vigilia.

Le variabili Sky, Dazn (e Mediaset)

Ora si tratta di valutare questioni esogene ed endogene. Quelle esterne alla Lega Serie A riguardano lo stato di salute di Dazn e Sky. In un’intervista al Sole 24 Ore l’ad Dazn Italia Stefano Azzi ha chiarito che la Serie A interessa molto alla piattaforma. Ma la situazione dei conti sia della prima sia della seconda (Sky ha avviato un piano di uscite volontarie o riconversioni per 800 addetti) invita alla cautela sulle possibilità che i due principali player del calcio pay in Italia possano fare follie per i diritti audiovisivi. Dall’altra parte l’ad della Lega Luigi De Siervo non ha mancato di recente di sottolineare l’esito delle competizioni europee che vede cinque club del massimo campionato essere approdati alle semifinali, fra Champions League, Europa League e Conference League (Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina). E altra domanda: come si comporterà Mediaset che dal 2024-25 non avrà più la Champions League? La Coppa Italia a Cologno piace tanto. E al giusto prezzo per la partita in chiaro non si tirerebbe indietro.

Il nodo dei diritti d’archivio

Quanto alle tematiche interne alla Lega Serie A, occorrerà vincere le piccole e grandi divisioni che, a quanto risulta al Sole 24 Ore, si sarebbero create in seno all’Assemblea sul tema dei diritti d’archivio. Il progetto è quello di centralizzarli. Si parla dei diritti per l’anno in discussione e per quello immediatamente alle spalle. Non per quelli del passato. La dote richiesta sarebbe sui 50 milioni annui e dovrebbe rimpolpare gli introiti dei bandi. Ma bisogna mettere d’accordo le squadre. Anche chi dalla suddivisione si sentirebbe penalizzato. E cambiare lo statuto (cosa che potrebbe avvenire il 16).

«C'è stata un'ampia discussione, con un accordo tra i club, ma c'è una tematica importante come quella dei diritti di archivio che ha portato le società a scegliere di programmare un'altra assemblea», ha infatti spiegato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa post assemblea di venerdì 5 maggio.