Serie A, è derby infinito: il Milan conserva 2 punti di vantaggio sull’Inter

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Chi si ferma è perduto. Anche per il primo maggio i candidati allo scudetto hanno dovuto lavorar sodo. Degli straordinari impegnativi che però hanno dato buoni risultati. Sia le milanesi che il Napoli, impegnato sabato con il Sassuolo (6-1), hanno infatti centrato l’obiettivo prefissato. Che era e resta uno solo: vincere, vincere e ancora vincere per restare in corsa sperando che le altre rivali facciano un passo falso. Insomma, i giochi sono ancora aperti. L’unico punto fermo, nonostante il riscatto del Napoli, è che Milano comanda. Ma chi ride e si diverte, in questo lungo derby, è ancora da scoprire. Lo vedremo solo alla fine, ai titoli di coda.

Quanto soffre il Milan

Chi ha più sofferto, nell’ennesimo incrocio di destini, è comunque la capolista Milan che ha piegato la Fiorentina solo all’82’ (Leao) dopo il solito assedio cui ci ha abituato questo strano Diavolo col forcone spuntato. Che tanto punzecchia ma poco affonda. C’è voluto il consueto abbaglio di un numero uno - dopo Radu il portiere viola Terracciano - per spianare la strada ai rossoneri sempre imprecisi quando bisogna chiudere. Ma il regalo di Terracciano questa volta è davvero troppo invitante per essere rifiutato: e il buon Leao, decimo gol in stagione, davanti a quel pallone messo gentilmente sui piedi, non ha potuto esimersi. E Pioli, fino a quel momento sui chiodi, ha tirato un sospiro di sollievo.

Loading...

«Ho vissuto il gol come una liberazione», ha spiegato il tecnico sorvolando sulla scarsa vena realizzativa dei rossoneri. «La nostra è una catena di montaggio perfetta che parte dalla società e arriva ai giocatori», dice Pioli che sarà meglio che ringrazi anche Maignan, autore di due parate straordinarie. Un altro ringraziamento speciale, già che c’è: Pioli può rivolgerlo ai tifosi rossoneri - oltre 70mila - che hanno sempre sostenuto il Milan anche quando ha fallito le occasioni più ghiotte (Giroud e lo stesso Leao). Un tifo compatto e amoroso che rimanda a ben altre stagioni della storia milanista.

L’Inter resta in scia

Meno ansiogena la domenica dell’Inter. Che vincendo 2-1 a Udine resta in scia alla rivale. E soprattutto invia al Milan un messaggio preciso: quello di non farsi illusioni. Che la squadra di Inzaghi è guarita. E che la sbandata col Bologna è già dimenticata E che lotterà fino all’ultimo metro. Per i nerazzurri le cose si sono subito messe bene grazie alle reti nel primo tempo di Peresic (ancora il migliore in campo) e Lautaro che di testa ha cacciato in rete un rigore che lo stesso attaccante aveva tirato sul palo. Rigore arrivato dopo una segnalazione del Var per un contatto tra Dezko e Pablo Marì. Solo nel finale, quando i friulani hanno accorciato al 72’ con Pussetto, l’Inter ha temuto qualche brutta sorpresa. Ma tutto si è concluso senza altre complicazioni. Forse anche perchè in porta questa volta c’era Handanovic. Morale: il Milan mantiene due punti di vantaggio, ma con solo tre partite da giocare. Diciamo che il traguardo s’avvicina, anche se il calendario - almeno sulla carta - è più favorevole all’Inter visto che incontrerà - a partire dall’Empoli venerdì 6 maggio - solo squadre che sono nella parte più bassa della classifica (Cagliari, Sampdoria).

Napoli, il 6-1 non assolve dai fischi

Per il Milan gli ostacoli sono più impegnativi a partire dalla trasferta di Verona (domenica 8 maggio) che ai rossoneri, come si sa, evoca ancora ricordi poco «simpatici». Dopo il Verona, l’Atalanta e il Sassuolo. Lo stesso Sassuolo che col Napoli ha imbarcato un cappottone (6-1) tennistico. Una goleada arrivata un po’ tardi che non ha risparmiato ai giocatori di Spalletti i fischi dei tifosi. Ormai sotto il Vesuvio volano stracci e lapilli con accuse e contraccuse al veleno.