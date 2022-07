Serie A, i marchi iconici valgono oltre 2 miliardi e rilanciano i top club

Balzo del 76% in un anno per il Milan

Il marchio calcistico che è cresciuto di più in Italia e in Europa è quello del Milan e non solo per la vittoria dello scudetto. Il brand rossonero raggiunto quota 269 milioni di euro. Un balzo del 76% in un anno, che lo ha posto davanti al Leeds (+59%) e all’Atalanta, new entry italiana tra i primi 50 marchi del football continentale, insieme alla Fiorentina. Il marchio del club bergamasco, nell’ultimo anno, ha visto il proprio valore salire del 52%, attestandosi a 123 milioni , mentre quello dei Viola è stimato in 95 milioni di euro. Segno positivo anche per il Napoli, quarto brand italiano con un valore di 182 milioni (+32%) e per la Roma, quinta tra le società della Serie A con un brand value di 181 milioni (+49%).

Oltre il 60% del valore dei brand dei principali club italiani, comunque, è da attribuire alle tre big della Serie A. Tra Juventus, Inter e Milan, il valore complessivo dei marchi sfiora il miliardo e mezzo. Una cifra che se da un lato evidenzia il gap con le grandi d’Europa (il Real Madrid da solo può vantare una valutazione di oltre 1,5 miliardi), dall’altro testimonia la crescita delle società tricolori,rispetto agli anni passati e, dunque, la bontà delle strategie messe in atto.

Milan e Inter guardano a Usa e Cina

Il brand dell’Inter e quello del Milan, in questo senso, sono in forte espansione in mercati fondamentali come gli Stati Uniti e la Cina. Stando ad una ricerca di YouGov FootballIndex, quello del Milan è il primo brand calcistico italiano (e l’ottavo tra tutti i club europei) nel mercato statunitense, seguito dall’Inter (decima in assoluto). Nel mercato cinese, invece, sono rispettivamente terza e quarta, alle spalle di Real Madrid e Barcellona. Non due brand a caso. Se i Blancos, come detto, sono gli unici a superare il valore di 1,5 miliardi, i catalani hanno il terzo marchio in Europa, stimato in 1,325 miliardi. Poco meno degli 1,327 miliardi del Manchester City, che nel giro di un anno ha scavalcato sia il Barça che i cugini dello United, imponendosi come marchio di maggior valore nel calcio inglese davanti al Liverpool (1,27 miliardi, in aumento del 30,7%).

Al di là delle classifiche e dei differenti parametri con cui sono stilate, in ogni caso, almeno sul fronte della brand heritage e del blasone storico i club della Serie A hanno a disposizione un patrimonio impareggiabile. Un intangible che attrae fondi e investitori esteri e che non andrebbe più dilapidato.