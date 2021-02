Serie A, ipotesi rinvio nella scelta fra Sky e Dazn Assemblea di Lega per decidere sulle offerte di Dazn e Sky che si contendono l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il prossimo triennio. Sullo sfondo sempre più lontano l’accordo finale con i fondi di private equity di Andrea Biondi

3' di lettura

La scelta fra Sky e Dazn può attendere. Alla vigilia dell’assemblea di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, con all’ordine del giorno la decisione sull’attribuzione dei diritti audiovisivi del 2021-24 per la Serie A, l’orientamento dei presidenti dei club sembra spingere verso uno slittamento. Altro tempo necessario per ponderare una decisione dalla portata rivoluzionaria se si andasse a una sostituzione, come player principale del calcio pay in Tv, con Dazn al posto di Sky.

Certo è che all’assemblea di oggi i presidenti dei club arrivano con la consapevolezza di un’offerta più corposa da parte di Dazn rispetto a quella di Sky. La piattaforma di Perform ha messo sul piatto 840 milioni annui per trasmettere 7 match in esclusiva e 3 in coabitazione, mentre Sky ne offre 70 per i tre in comune ma soprattutto 750 milioni per tutte le gare con possibile incremento di 50-70 milioni in caso di creazione di un canale light. Non si arriva agli 1,150 miliardi dichiarati come obiettivo dalla Lega, ma con l’offerta che vede Dazn prevalente non si va tanto lontano dai 973 milioni annui del triennio in conclusione.

Va detto che quando si ha a che fare con i presidenti dei club di Serie A nulla si può dare per assodato fino all’ultimo. Che l’ipotesi rinvio prendesse consistenza lo si è comunque intuito con maggiore forza dopo le parole di Urbano Cairo all’Ansa: «Non credo che domani si voti, abbiamo ancora del tempo davanti. Noi dobbiamo decidere per valorizzare al meglio il calcio italiano e le offerte ricevute, Dazn in particolare, testimoniano che il calcio italiano è molto appetito».

Il patron del Torino ha anche parlato dell’operazione fondi. L’assemblea decisiva per il term sheet con Cvc, Advent e Fsi era prevista per oggi, ma è stata spostata per far posto al tema dei diritti Tv. Slittamento a data da destinarsi. Su questo fronte, le avvisaglie vanno in direzione di un naufragio. Cairo però non si mostra pessimista: «L'ingresso dei fondi nella Lega di A non deve essere minimamente frenata dall'assegnazione dei diritti tv, anzi può subire un’accelerazione».

Si vedrà. Sul cosa freni dal decidere già oggi sui diritti Tv sono chiare le dichiarazioni all’Adnkronos del presidente del Benevento Oreste Vigorito. «Dubbi sulla tipologia di trasmissione? Su questo e anche la preoccupazione legata al bacino di utenza, che oggi è tutto con Sky e domani dovrebbe cambiare abbonamento e passare a Dazn, oltre al fatto che la banda larga non è presente su tutto il Paese».