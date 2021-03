Serie A, lettera di 7 club per chiudere ai fondi e assegnare i diritti Tv Sette club hanno inviato una lettera a Lega Serie A e altri nove club ribadendo «la necessità di procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti audiovisivi» e confermando il no all’operazione fondi, con la minaccia di azioni legali di Andrea Biondi

Diritti tv, Ilaria D'Amico: Serie A senza Sky è inimmaginabile

Sette club hanno inviato una lettera a Lega Serie A e altri nove club ribadendo «la necessità di procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti audiovisivi» e confermando il no all’operazione fondi, con la minaccia di azioni legali

3' di lettura

Diritti Tv ed entrata in partita dei fondi di private equity fanno arroventare il clima all’interno della Lega Serie A. E il tono di alcuni club si fa sempre più minaccioso nei confronti dei vertici dell’associazione dei club, ma anche nei confronti di altri club, considerando primario un obiettivo: «La necessità di procedere senza indugio all'assegnazione dei diritti audiovisivi».

La minaccia di richiesta danni

La lettera è stata firmata in calce da Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona e, come detto, è indirizzata al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all'ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club della massima serie. Che l’azione fosse in preparazione lo aveva anticipato Il Sole 24 Ore del 5 marzo. Il tutto si è così tradotto in una lettera di fuoco in cui viene agitato lo spettro di una richiesta danni.

Loading...

I nove club destinatari

La missiva è indirizzata al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all’ad Luigi De Siervo e alle nove società – Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Rioma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino – che con la loro astensione non hanno permesso a Dazn, in partnership con Tim, di spuntarla sull’aggiudicazione dei diritti audiovisivi per il prossimo triennio, per la quale è al momento in competizione con Sky.

L’impasse fra diritti tv e fondi

L’incrocio del tema diritti con quello dell’ingresso dei fondi di private equity Cvc, Advent e Fsi, sta provocando uno stallo. Da qui la lettera delle società che, confermando la propria contrarietà all’ingresso dei fondi nella costituenda media company per valorizzare i diritti tv della Serie A, chiedono di procedere all’aggiudicazione dei diritti audiovisivi del 2021-24 senza aspettare oltre. Anche perchè la deadline del 29 marzo – data di scadenza delle offerte di Dazn e Sky – si avvicina. La conclusione è minacciosa: «Condotte ostruzionistiche, dilatorie oltre che lesive degli interessi di coloro che le pongono in essere, espongono gli autori a legittime pretese risarcitorie».

Il caso

Nella lettera inviata il 5 marzo i club firmatari si lamentano così di aver appreso di «un incontro avvenuto il 1° marzo scorso tra l'Amministratore Delegato della Lega ed il Consorzio al fine di verificare se permanesse l'interesse del Consorzio a definire la 'partnership strategica'». Incontro, questo, cui «l'Amministratore Delegato ha partecipato senza aver alcun mandato in tal senso da parte dell'Assemblea, unico organo competente non solo a definire la 'partnership strategica' ma anche a verificare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle trattative con il Consorzio».