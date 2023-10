Serie A, nuova proroga sui diritti televisivi. Banche e Carlyle in pista

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avanti ancora nella trattativa fra broadcaster e Lega Serie A sui diritti audiovisivi. Non tanto di più: il limite di validità delle offerte è stato spostato dal 15 al 23 ottobre. Ma è pur sempre tempo in più, in cui si cercherà di trovare una quadratura del cerchio per evitare che, per la prima volta, si passi dai diritti assegnati ai broadcaster al canale della Lega.

Scenario fluido

Scenario molto fluido. La giornata di trattative private ieri a Milano fra Lega Serie A da una parte e Dazn, Sky e Mediaset dall’altra...