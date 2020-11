Serie A, ok della Lega calcio all’entrata dei fondi Cvc, Advent e Fsi Approvata all’unanimità nell’assemblea di Lega l’offerta economico-finanziaria del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A di Andrea Biondi e Carlo Festa

Ok della Lega all’entrata dei fondi di private equity nel calcio italiano. L’assemblea di Lega svoltasi a Roma ha dato l’ok all’offerta del fondo Cvc-Advent-Fsi per il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi della Serie A.

«Abbiamo accettato la proposta economico- finanziaria, ma non abbiamo ancora chiuso. Non c’è un impegno vincolante di alcun tipo. I fondi di private equity sono disposti a investire in questo momento storico 1.7 miliardi per avere il 10...