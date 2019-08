Serie A a prezzi scontati con gli operatori telefonici. Guida alle tariffe di Alessandro Longo

Inter - Lecce 4-0. Romelu Lukaku realizza il terzo gol (Ap)

4' di lettura

Serie A a prezzi scontati con gli operatori telefonici: la guida alle tariffe.

È possibile risparmiare molto sul calcio di Serie A (e altri sport) grazie a nuovi pacchetti che gli operatori telefonici hanno lanciato in accordo con NowTv (Sky) e Dazn. In particolare sono le nuove offerte Tim e Vodafone con NowTv e Fastweb ed Eolo con Dazn.

Si noti come lo scacchiere degli accordi è emblematico: i due operatori telefonici più tradizionali si sono alleati con il player storico, mentre Fastweb ed Eolo, che hanno una filosofia più legata al mondo internet (non nascono certo “telefonici”) hanno sposato il nuovo entrante Dazn, che com'è noto fa vedere le partite solo online.

LEGGI ANCHE / Tariffe telefoniche, pioggia di rincari a giugno

Che c'è incluso

Ricordiamo che Dazn include tre partite per ogni giornata di Serie A, tutta la Serie B, le competizioni dei campionati esteri tra cui LaLiga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship. Non mancano poi le altre discipline come il football americano dell'NFL, la Major League Baseball (MLB), la boxe e le arti marziali miste (Ufc e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, Nascar e DTM, le principali competizioni europee di rugby (Pro14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Cev Champions League di pallavolo. Dal primo agosto anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD che permettono di seguire il tennis con Australian Open, Roland Garros e US Open, la Formula E, la 24 Ore di Le Mans, il campionato WTCR, la Serie A e l'Eurolega di basket e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

In NowTv c'è invece: i canali Sport di Sky con 7 partite in esclusiva della Serie A e 16 big match, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Champions League, la Premier League con cinque partite a turno, Bundesliga con 2 partite a turno, e poi Tennis, Rugby, Golf, Formula 1 e Moto GP.

A tutto questo si aggiungono ovviamente i servizi telefonici fissi degli operatori e variabili a seconda del pacchetto. Si consiglia sempre di attivare, per lo streaming del calcio, l'offerta banda ultralarga più veloce disponibile.

Tim e Now Tv

L'offerta combinata di Tim è Kit Sport, che prevede il Ticket Sport di Now TV con quattro mesi gratuiti e i successivi a 29,99 euro al mese. L'offerta è dedicata ai nuovi e vecchi clienti e richiede i servizi TimVision e il decoder Tim Box (a noleggio a 3 euro al mese). I vecchi clienti che non hanno già un'offerta che li include dovranno quindi pagarli a parte. I nuovi clienti possono attivare Tim Super a 45 euro al mese (35 euro mese il primo anno) che permette di avere gratis TimVision Plus (ma il Tim Box è sempre a 3 euro al mese a noleggio, aggiuntivi).

Si noti che il pacchetto Now Tv per utenti fibra ottica – quindi solo con i contenuti, senza le offerte telefoniche, e da prendere a parte rispetto al proprio operatore – costa 34,90 euro al mese (Sky Sport + Sky Calcio) e l'utente non ha necessariamente bisogno di rendere un decoder se ha una delle molte tv compatibili o una console Playstation 4, Xbox One.

Vodafone e Now Tv

Vodafone propone invece il Vodafone TV Sport Plus, che ha un costo di 15 euro al mese invece di 30 e comprende il canale Sky Sport Mix HD e il Ticket Sport mensile di Now TV con la serie A e gli altri contenuti sportivi premium. Più 2 euro al mese per 48 mesi di contributo di attivazione.

L'offerta è disponibile a nuovi e vecchi clienti (ma non quelli con pagamento via bollettino postale e che possono quindi eventualmente cambiare sistema di addebito).

Ci sono 90 giorni di prova (non gratuita: si pagano i normali costi), durante i quali l'utente può disdire gratis (senza costi di disdetta), a patto di restituire poi il Vodafone Tv Box.

Fastweb con Dazn

Molto semplici le offerte dei concorrenti. C'è infatti un pacchetto tutto compreso Fastweb a 40,95 euro al mese (39,95 per attivazioni online) Fastweb Casa e Dazn. Oltre ai contenuti di quest'ultima, c'è fibra fino a 1 Giga, telefonate illimitate. Fastweb così prosegue la propria lunga tradizione di pacchetti internet + tv, prima iniziata con la propria IPTv agli albori della banda larga e proseguita per molti anni con un pacchetto Sky satellitare. Ora il passaggio a Dazn.

Eolo con Dazn

Eolo ha l'offerta Super a 29,90 euro al mese, con 100 Mbps, telefonate illimitate e Dazn gratis per sei mesi (dopo torna il prezzo normale di 9,99 euro al mese, con l'opzione multiscreen scontata a un euro al mese invece di cinque). L'offerta Super permette infatti di scegliere due servizi omaggio, tra cui, oltre ai sei mesi di Dazn, anche un anno di Amazon Prime, dodici mesi di Xbox Live Gold, un voucher di 100 euro per film su Chili.