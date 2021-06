Serie A, Sky gioca il jolly: offerto a Dazn mezzo miliardo

2' di lettura

Mossa a sopresa di Sky sulla Serie A. La media company di casa Comcast ha inviato una lettera a Dazn con un’offerta, generosa, per rendere disponibile la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite. In questo modo i clienti Sky avrebbero accesso alle partite acquisite da Dazn oltre alle 3 partite che Sky si è aggiudicata per il triennio 2021-24. A quanto risulta a Il Sole 24 Ore l'offerta sarebbe di almeno mezzo miliardo l’anno.

Una mossa importante quella di Sky che interviene...