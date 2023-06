Serie A, trattativa privata con in lizza Sky, Dazn e Mediaset

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Come prevedibile si andrà ai tempi supplementari per i diritti audiovisivi della Serie A. A questo punto si aprirà una fase di trattativa privata per permettere alla Lega dei club di capire come raggiungere quel minimo che di oltre 1,15 miliardi che sembra lontano dalle offerte che sono state depositate.

Si va così verso la trattativa privata tra la Lega Serie A e Dazn, Sky e Mediaset: i tre broadcaster che avrebbero presentato offerte per i diritti tv del massimo campionato. Dazn e Sky a quanto si apprende si sarebbero fatti avanti per l'intera giornata di campionato mentre Mediaset avrebbe presentato una proposta per la singola partita in chiaro del sabato sera.

Loading...

Le buste contenevano, come detto, offerte al di sotto della soglia minima di 1,15 miliardi di euro a stagione che avrebbe portato la Lega Serie A ad accettare le proposte (come previsto dal bando). Da qui la trattativa privata che si svolgerà in un unico giorno: il 26 giugno.Oltre alla Rai non ha quindi partecipato neanche Prime Video (Amazon), che alcuni vedevano come possibile “new entry” per l’aggiudicazione dei diritti tv del massimo campionato italiano.

A questo punto tutto è rimandato al 26 giugno con la trattativa privata. Il giorno seguente, il 27 giugno, si terrà l’assemblea in cui si deciderà il da farsi: se accettare l’esito della trattativa privata oppure aprire le sei buste arrivate per l’altra parte del bando che prevede la realizzazione del canale Tv.