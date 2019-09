Serie A nuovo Eldorado fiscale per allenatori e star del calcio Con lo sconto assicurato dal Decreto Crescita il contributo fiscale dei nuovi acquisti sarà dimezzato. Il bonus concesso, infatti, agli sportivi professionisti residenti da almeno due anni all’estero e si trasferiscono in Italia, concentrerà il prelievo tributario sul 50% dei compensi di Marco Bellinazzo

Con lo sconto assicurato dal Decreto Crescita il contributo fiscale dei nuovi acquisti sarà dimezzato. Il bonus concesso, infatti, agli sportivi professionisti residenti da almeno due anni all’estero e si trasferiscono in Italia, concentrerà il prelievo tributario sul 50% dei compensi. Un incentivo (che scatterà dall’anno d’imposta 2020) per attrarre campioni in Serie A facendo risparmiare i club che di norma assicurano ingaggi netti sobbarcandosi in prima persona le imposte dei propri tesserati ma che di contro ridurrà il gettito assicurato dal calcio.

Anche per questo motivo l’originaria formulazione dell’incentivo contenuta nel Decreto Legge n. 34/2019 è stata corretta durante l’iter di conversione del provvedimento in Parlamento. Rispetto alla versione definitiva contenuta nella legge n. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019, l’agevolazione applicabile anche agli sportivi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia era inizialmente ancora più ampia: le imposte si sarebbero dovute pagare solo sul 30% dell’ingaggio e addirittura solo sul 10% nelle regioni meridionali.

Non solo «legge Beckham»

Con il Decreto Crescita per gli sportivi professionisti si crea una situazione simile a quella del regime agevolativo degli impatriati applicato in Spagna dal 2005 al 2010 con la “legge Beckham” che prevedeva un’aliquota ridotta al 24 per cento. L’aliquota effettiva praticata in Italia per almeno cinque anni si attesta infatti su questi livelli e fa della Serie A il campionato fiscalmente più favorevole al mondo. Almeno tra quelli di maggiore caratura. Le aliquote fissate nei principali paesi europei infatti (Spagna, Germania, Francia, Gran Bretagna) sono intorno al 45% per le fasce più alte di reddito. Aliquote più basse dell’Italia per i campioni del calcio si trovano solo in Russia (13%) e nei paesi del Golfo (come il Qatar che non contempla tassazione individuale sul lavoro). Il Brasile tassa al 27,5% i redditi più elevati.