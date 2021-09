Serie speciale SC Villa d’Este per Stelvio

1' di lettura

Solo 85 esemplari per il mercato italiano per la nuova Alfa Romeo 6C Villa d'Este, che rende omaggio al prezioso patrimonio storico del marchio e all’iconica 6C 2500 SS Villa d’Este del 1949. Caratterizzata dalla livrea Rosso Etna, la serie speciale si riconosce per le cornici cromate dei finestrini laterali e i cerchi di lega leggera da 21 pollici a cinque fori. All’interno spiccano i sedili di pelle e regolabili elettricamente, e le impunture specifiche con il ricamo 6C Villa d’Este sui poggiatesta anteriore. Di serie anche Adas di secondo livello, la retrocamera posteriore, i sensori anteriori e posteriori, il wireless charger e il portellone elettrico. I fari purtroppo sono ancora allo Xeno. Il listino del nuovo suv Stelvio 6C Villa d’Este, in versione 2.2 turbo diesel da 210 cv con cambio automatico e trazione integrale Q4 - è di 73.100 euro. Alfa Romeo ha realizzato anche una versione 6C Villa d'Este di Giulia ma non è offerta in Italia.

