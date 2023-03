Serie tv, film e documentari in streaming, gratis e senza violare la legge. Ecco dove

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedere film gratis su internet, in italiano. E legalmente. Ma anche documentari, cartoni animati, serie tv. Non è utopia. Per vedere opere complete non siamo infatti costretti a ricorrere a soluzioni a pagamento (Netflix, Amazon, Now, Disney+…) o alla pirateria in streaming o su torrent. Sono numerosi i siti e le app per contenuti professionali lunghi, legali, sebbene gli utenti tendano a sottovalutare quest'alternativa, perché ormai lo streaming su abbonamento è molto diffuso e tutto sommato economico.

Abbiamo analizzato le principali opzioni, accessibili via internet o app (su smartphone e alcune tv), e conviene chiarire subito che dovremo scendere a diversi compromessi. Scordiamoci film blockbluster o nuovi. L'alta definizione è rarissima, inoltre. Per di più, dovremo subire la pubblicità prima e durante il film. In generale, il tipo di contenuto più frequente su questi siti sono vecchi film o cartoni animati, perlopiù poco noti e spesso di serie Z. Ci sono eccezioni, però, come film non troppo vecchi (dieci anni) o importanti pellicole d'autore oppure noti cartoni animati vintage. Ma bisogna anche considerare che i diversi siti hanno contenuti piuttosto diversi tra loro.

VVVID

VVVVID è uno dei principali siti italiani che offre un ampio catalogo di film, telefilm, anime e documentari gratis. Il servizio è disponibile attraverso il sito web, ma anche tramite app per iOS e Android. Per accedere ai contenuti, è necessario registrarsi gratuitamente. Attenzione, nel farlo: mettiamo solo la spunta alla prima opzione, così eviteremo comunicazioni marketing. Tra i principali vantaggi di VVVVID, c’è l’ampia scelta di contenuti e la possibilità di creare playlist personalizzabili per organizzare i propri film e serie TV preferiti. Il sito offre anche una funzione di ricerca avanzata per trovare facilmente ciò che si desidera guardare. Tuttavia, bisogna tener conto della presenza di pubblicità e del fatto che alcune opere potrebbero non essere disponibili in alta qualità.La stragrande maggioranza dei contenuti sono vecchi film, spesso giapponesi di ultra-nicchia; ma si trova anche qualche capolavoro d'autore.

Popcorn TV

Popcorn tv, quando è arrivato, sembrava una rivoluzione ma adesso dà scelte gratis molto limitate. Per lo più qualche film comico o horror sconosciuto. Li troviamo con l'opzione Free nel menu. Ci sono molti più contenuti a pagamento. Principale vantaggio: non richiede registrazione.

RaiPlay

Attenzione a non sottovalutare il portale streaming ufficiale della Rai. Offre un vasto catalogo di contenuti gratuiti, tra cui film, documentari, fiction e programmi TV. È possibile accedere al servizio attraverso il sito web o utilizzando l’app dedicata per iOS e Android. Per poter guardare i contenuti su RaiPlay, è necessario registrarsi gratuitamente.RaiPlay offre una buona varietà di contenuti dedicati al panorama cinematografico italiano, così come alcuni film internazionali. Per orientarsi nel mare magnum, si consigliano i siti specializzati che censiscono di mese in mese i migliori contenuti disponibili su RaiPlay.

Mediaset Infinity

Il concorrente di Rai Play è Mediaset Infinity, il portale streaming di Mediaset. Allo stesso modo, offre l’accesso gratuito ad una vasta gamma di contenuti tra cui film, serie TV, programmi di intrattenimento e molto altro. Bisogna anche qui registrarsi, con un account gratuito. Il servizio è disponibile anche tramite app per iOS e Android. Il catalogo varia in base alla programmazione televisiva del momento e comprende titoli italiani e stranieri, sia recenti sia datati. Molto più ricca di film la versione in abbonamento (Infinity Plus).