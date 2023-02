Serioplast, Happy e Forever Plast insieme per la plastica riciclata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un finanziamento da 15 milioni di euro per un impianto di riciclo e recupero della plastica da reintrodurre nel ciclo produttivo. È l’importo erogato da Intesa Sanpaolo alla Serioplast di Seriate (Bergamo), che produce flaconi in polietilene ad alta densità (Hdpe) e polietilene tereftalato (Pet), al gruppo Happy di Cremona, nel settore dei contenitori in Pet e polistirene (Ps) per alimenti, e alla Forever Plast di Brescia, focalizzata sul riciclo del materiale plastico.

Racconta Paolo Archetti, direttore finanziario di Serioplast: «Tutto nasce da Centro Plastica, l’azienda di Mirano (Venezia) del nostro gruppo che rigenera il polietilene necessario per i nostri flaconi, acquistando in alcuni casi anche la scaglia lavata da vari fornitori. Uno di questi è Forever Plast, un gruppo già proprietario di un impianto per il riciclo dell’Hdpe. Si tratta di Evolution, a Gioia Del Colle (Bari): ci hanno chiesto se eravamo interessati a investire in quest’azienda insieme al gruppo Happy che produce vaschette in polistirene e Pet. E abbiamo tutti accettato».

L’investimento complessivo di 25 milioni, nei quali sono compresi i 15 finanziati da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace Green della durata di 10 anni – e provvista Circular Economy del bando Pnrr – servirà a un’azione di revamping della linea del riciclo di Hdpe di Evolution e a costruire nuove linee di trattamento di Ps e Pet. Il progetto è risultato idoneo all’assegnazione di 10,3 milioni di fondi dal bando di economia circolare del Pnrr: 22esimo in classifica in Italia e decimo per investimenti al Sud.

«Il sostegno a favore di questo progetto di circular economy conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel ridefinire le strategie d’impresa in chiave innovativa e sostenibile, promuovendo e assicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità. Il finanziamento rientra nel plafond di 8 miliardi che Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione per l’economia circolare. Abbiamo già supportato circa 400 imprese lombarde nell’accesso a sussidi del Pnrr», ha sottolineato Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo. «La nostra banca, nell’anno appena concluso, ha sostenuto investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg o in circular economy per 1,6 miliardi di euro. Attraverso il nostro Programma Sviluppo Filiere vogliamo favorire la creazione di nuovi processi di filiera e il rafforzamento qualitativo di quelli in essere: nel territorio lombardo sono già stati attivati oltre 200 contratti di filiera, con 4.200 fornitori coinvolti e un giro d’affari complessivo di oltre 24 miliardi di euro», ha concluso Venturini.

Per quanto riguarda il progetto di Serioplast, Happy e Forever Plast, entro la fine dell’anno si prevede la conclusione dell’ampliamento e del rinnovamento dell’impianto in Puglia. «La capacità di produzione complessiva passerà dalle attuali 15mila tonnellate di solo Hdpe ad almeno 35mila all’anno di Hdpe, Pet e Ps. Il fatturato a regime si attesterà sui 50 milioni di euro e andremo ad assumere 50 persone circa», spiega ancora Archetti: «L’obiettivo è che i tre soci – Serioplast, gruppo Happy e Forever Plast – assorbano tutto il Pet, il Ps e l’Hdpe che escono da Gioia Del Colle. In questo modo ci siamo assicurati un fornitore con una capacità produttiva importante, a un livello qualitativo alto adatto ai nostri usi, con flessibilità e controllo da parte nostra». La prospettiva è quella di crescere: «In questi anni è salito il prezzo delle materie plastiche. Il futuro del mercato è quello di utilizzare percentuali sempre più elevate di materiale recuperato, anche perché ci saranno normative che lo imporranno. Attualmente siamo intorno al 20%, con la capacità di realizzare anche prodotti riciclati al 100%», conclude Archetti.