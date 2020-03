Serve un accordo per condividere oneri e prospettive di Paolo Gualtieri

(Fotolia)

3' di lettura

Siamo nel bel mezzo di una pandemia causata da un virus che sembra abbia fatto il salto di specie dai pipistrelli all’uomo e che sta sconvolgendo le nostre vite, mietendo vittime e mettendo in difficoltà l’economia in vari Paesi. Tuttavia, come diceva Eduardo De Filippo nella famosa commedia Napoli Milionaria, «ha da passà ’a nuttata» e perciò, mentre combattiamo il virus e i suoi effetti, val la pena di riflettere anche sul dopo. Dalle grandi difficoltà si può uscire rafforzati se per superarle si cambia il punto di vista e si agisce con coraggio e determinazione.

L’epidemia ci ha riportato nella realtà. L’uomo non controlla il pianeta, non controlla la sua stessa vita e, malgrado lo straordinario progresso scientifico di cui è stato capace, non è in grado di prevedere con certezza gli effetti dei suoi comportamenti. In una parola è sottoposto a rischi ineliminabili: epidemie, calamità naturali come i terremoti, sconvolgimenti dell’ecosistema, ma anche sommovimenti sociali che provocano guerre o gravi malfunzionamenti di infrastrutture essenziali sia fisiche sia informatiche.

Le politiche monetarie eccezionalmente accomodanti hanno fatto salire enormemente i valori degli asset finanziari, scollegandoli dalla realtà economica perché quei valori riflettono premi al rischio troppo bassi e illogici rispetto ai rischi effettivi: non ha senso prestare denaro per un periodo di 30 anni a un tasso prossimo allo zero qualunque sia il merito creditizio del prenditore perché in 30 anni possono avvenire sconvolgimenti che rendono chiunque, Stato o impresa che sia, non solvibile, e ha ancor meno senso, se pensiamo a come è davvero fatto il mondo in cui viviamo, proiettare all’infinito i profitti attesi dalle società nei prossimi 2-3 anni, scontandoli a tassi bassissimi, per determinare il loro valore di Borsa.

La droga della politica monetaria, che avrebbe dovuto essere un intervento temporaneo per risolvere i guasti causati da una crisi strettamente finanziaria, quella originatasi nel 2009 negli Stati Uniti con i mutui subprime e successivamente propagatasi in Europa con riferimento dapprima ai debiti sovrani e poi alle banche, e che avrebbe dovuto consentire ai governi di avere il tempo di realizzare le politiche fiscali necessarie a superare gli squilibri economico-sociali, è rimasta, sostanzialmente immutata, in circolo nel sistema. La droga, anche quella monetaria, altera la realtà e induce comportamenti che alla lunga provocano danni gravi.

I tassi negativi e l’enorme liquidità che ha inondato il sistema per un tempo troppo lungo hanno fatto aumentare l’indebitamento complessivo di imprese e Stati perché era facile fare profitti finanziari con debito a buon mercato e prezzi degli asset sempre crescenti e perché ai governi è sembrato di avere senza problemi i soldi da spendere. Tutto questo però non è il mondo reale, più complesso e più faticoso, nel quale un giorno per colpa dei pipistrelli, o di chi sa chi, appare un virus e tutto crolla.