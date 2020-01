Serve un comitato per rilanciare la produttività di Gian Paolo Manzella

(EtiAmmos - stock.adobe.com)

3' di lettura

Che l’Italia abbia bisogno di una politica per la produttività è opinione unanime: fondata sui dati. In Francia e Germania questo indicatore è cresciuto, nel periodo post-crisi, attorno all’1% all’anno, in Italia è rimasto prossimo allo 0%: il dato più basso fra i 37 Paesi analizzati dall’Ocse. Numeri crudi, che chiariscono come la produttività sia, da due decenni, la questione italiana, la ragione della stagnazione del nostro Paese.

Sì, perché dietro questa parola e dietro a quel che descrive – e cioè quanto valore un lavoratore produce – si nasconde molto di quello che non va, oggi, nel sistema Italia: inefficienze amministrative, imprese che non colgono tutte le opportunità della tecnologia, lavoratori non formati alle sfide del nostro tempo, una cultura manageriale che non riesce a imporsi sulle regole del capitalismo famigliare.

Se siamo fanalino di coda dei nostri partner, il rallentamento della produttività non è, però, problema solo italiano. Ed è per questo che il livello europeo ha cominciato a mettere ordine nelle politiche per la produttività dei singoli Stati membri. Prima, il richiamo contenuto nella cosiddetta Relazione dei cinque presidenti del 2015 e poi la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2016, invitavano ognuno degli Stati membri a dotarsi, entro il 20 marzo 2018, di un organismo per affrontare la questione.

Nascono così i Comitati per la produttività, soggetti indipendenti che in ogni Stato membro sono essenzialmente incaricati di tre cose: analizzare la situazione della produttività; suggerire ai governi misure per accelerare la crescita; dialogare con la Commissione su questo tema centrale per il futuro economico europeo.

Queste raccomandazioni sono state generalmente seguite e oggi i Comitati sono presenti in molti degli Stati membri della zona euro. In forme diverse: in alcuni ordinamenti si sono incaricati organismi preesistenti (questo il caso di Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia), in altri si sono creati nuovi organismi, che spesso si avvalgono di strutture ministeriali o di istituti di ricerca (così in Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Malta e Slovacchia). Anche dal punto di vista della composizione si registrano differenze: sia dal punto di vista numerico (dove si va dai 4 membri della Finlandia ai 16 dell’Irlanda), sia della provenienza dei componenti (in alcuni casi ci sono soluzioni più “rappresentative” e aperte alle parti sociali, in altri si è scelta una composizione più accademica, in altri ancora più direttamente amministrativa).