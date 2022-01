Serve un esercito di esperti in cybersecurity: la sfida sarà formarli in tempo utile

Per formare un’intera classe di professionisti ci vogliono gli insegnanti, pare un’ovvietà, ma proprio per la situazione di cui sopra di fatto sono pochissimi (conoscere una materia è condizione necessaria, ma non sufficiente, per insegnarla). Aggiungiamo che questa minoranza il più delle volte è “prestata” alla docenza perché nella vita è un operatore del settore e quindi con scarsa

disponibilità di tempo.

Dobbiamo poi considerare che la cybersecurity è oggi materia piuttosto complessa e articolata, fatta di un buon numero di specialità che stanno aumentando nel tempo. Tanto per fare un paragone con qualcosa di familiare anche ai più, possiamo dire che un dermatologo e un neurochirurgo sono entrambi medici, ma fanno due mestieri profondamente diversi per cui il primo difficilmente potrebbe insegnare come effettuare un’operazione al cervello. Allo stesso modo un esperto in materia di malware analysis facilmente sarà a disagio nell’affrontare il tema del risk management.

Si potrebbe immaginare di aggirare parzialmente il problema attraverso percorsi di studio più generali sulla materia che poi sarebbero completati attraverso una sorta di apprendistato specialistico svolto direttamente sul campo. All’interno del nostro sistema educativo esistono gli ITS, scuole post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata, e funzionano sostanzialmente secondo questo tipo di logica. Sul tema, lo stesso Mario Draghi si è più volte speso, dichiarando che sul piatto ci saranno 1,5 miliardi di euro per «formare nuovi docenti e migliorare i laboratori che oggi utilizzano tecnologie 4.0». Diciamo che una parte del tesoretto sarà destinata proprio alla cyber security per sostenere lo sviluppo di appropriati percorsi. Un corso di questo genere in un Istituto Tecnico Superiore ha una durata compresa tra le 2 e le 3 mila ore, di cui una fetta significativa svolta in azienda. Sorvoliamo sul fatto che, proprio per la carenza di personale specializzato a cui si sta cercando di porre rimedio, non tutte le organizzazioni dispongono delle professionalità necessarie per seguire il tirocinio degli aspiranti esperti, ma diciamo che in qualche modo si superi anche l’ostacolo: questo significa che nell’arco di tre anni gli ITS potrebbero sfornare i primi professionisti. Tuttavia questi istituti sono poco più di un centinaio e ogni classe prevede tra i 20 e i 30 studenti.

Se magicamente riuscissero tutti a organizzare da domani mattina (ovvero a partire dall’anno scolastico 2022-2023) un corso in cybersecurity significherebbe che a partire dal 2025-2026 ci sarebbero i primi 3 mila candidati al ruolo. Teniamo presente che si tratterebbe di un numero non lontanissimo da quello di tutti i diplomati superiori in tutte le materie che gli ITS producono in un anno.

Sulla base di una ricerca pubblicata nel giugno scorso che ha coinvolto 83 Fondazioni ITS su 104 costituite al 31 dicembre 2019 sono risultati 3.761 diplomati.