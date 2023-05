«Serve una norma cornice che consenta alle Regioni di legiferare in autonomia»

Il Pnrr rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre Imprese. Ricordo che circa la metà degli investimenti previsti dal Piano riguarda l’edilizia e che il 92% delle risorse risultano allocate ai territori. Ci sono tuttavia delle difficoltà nel soddisfare alcuni criteri dei bandi desunti dalla necessità di rispettare i principi del DNSH (Do No Significant Harm). Alcune caratteristiche richieste non sono sempre attuabili e così le gare vanno deserte, per questo serve una maggiore flessibilità tra i principi del Pnrr e l’attuazione delle Misure. Vi è anche un problema tecnico di utilizzo della nuova piattaforma Regis da parte delle amministrazioni, la procedura di caricamento è complicata pertanto i fondi stentano ad arrivare dal ministero agli enti locali e non tutti i comuni sono in grado di far fronte all’anticipo. Quindi le imprese sono costrette a lavorare con la loro finanza e non tutti se lo possono permettere.

