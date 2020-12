Serve una nuova onda di aiuti alle imprese Durante la prima ondata pandemica, fortunatamente i governi europei si sono mossi in maniera tempestiva già a metà marzo, anticipando la tempesta perfetta sul settore dei servizi. Ora sarebbe necessaria la stessa lungimiranza ed un nuovo supporto al settore privato, anche se probabilmente di livello inferiore per via di un blocco delle attività meno severo e prolungato. di Marcello Minenna

Il mese di novembre 2020 si è chiuso con tutti gli indicatori anticipatori dello stato dell’attività economica nell’area Euro in nuova, netta flessione. Gli indici manifatturieri di Italia e Germania sono in forte calo, anche se si mantengono ancora in fase espansiva, e segnalano per il 4° trimestre dell’anno un PIL negativo nell’ordine del -2%, -3%. Insomma la recessione “double-dip” si sta già affacciando in Europa dopo un mese di dure restrizioni dovute al contenimento dell’epidemia. La crisi picchierà più duro sulla liquidità del settore dei servizi non-tradable in cui è indispensabile un certo grado di vicinanza fisica tra lavoratori e clienti, più che sulla manifattura che stavolta è stata risparmiata.

Lo shock da lockdown non è da intendersi nel senso tradizionale del termine, in cui l’impresa subisce un deterioramento nella distribuzione dei flussi di cassa entro un periodo determinato, ma come una perdita totale (o quasi) di fatturato dovuta all’arresto pianificato dell’attività economica. Non c’è nessuna compromissione della redditività a lungo termine o un problema di solvibilità: è un problema di cassa immediato. In un contesto del genere, è necessario garantire a tutti i costi la sopravvivenza “extra-corporea” delle attività economiche attraverso massicce iniezioni di liquidità.

Ossigeno alle imprese: radiografia della prima onda di prestiti

In primavera un primo set di misure ha previsto un trasferimento diretto delle perdite dal settore privato al bilancio del governo: trasferimenti diretti in contanti a famiglie e imprese, assistenza temporanea a fronte di licenziamento (incluso il programma SURE della Commissione Europea) e maggiori sussidi di disoccupazione. Altri interventi hanno fornito invece liquidità a condizioni agevolate per rimandare e spalmare lo shock su un lungo orizzonte temporale: prestiti temporanei mirati, esenzioni fiscali temporanee, sospensioni delle rate e proroga delle scadenze.

Le garanzie sui prestiti temporanei hanno svolto un ruolo di primo piano, perché hanno rappresentato un modo rapido per incentivare le banche a soddisfare le esigenze di liquidità affrontate dalle imprese durante la fase di lockdown più restrittiva. Tra marzo e ottobre 2020, in Germania, Francia, Italia, Spagna e negli USA la garanzia ha coperto l'80% del valore del prestito alle piccole e medie imprese.