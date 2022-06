Serve un nuovo linguaggio del vino per educare i giovani al buon bere responsabile

Lo scopo di chi opera nel mondo del vino deve dunque essere nell'immediato quello di svecchiare i propri mezzi di comunicazione: non servono più i profili Instagram stereotipati, fatti tutti con lo stesso cliché da una delle tante agenzie di social media marketing. Sarebbe meglio che i lavoratori iniziassero loro stessi a prendere in mano lo smartphone e a raccontarsi in modo personale e unico, parlando direttamente con i clienti (soprattutto con quelli futuri) e svelando ciò che ha prodotto quel sorso di vino, insieme alle profonde differenze che rendono ogni bottiglia unica e speciale.

Come fare questo? Forse, accantonando momentaneamente Facebook e utilizzando i nuovi strumenti che il web e i social ci mettono a disposizione. I linguaggi più vicini alla Generazione Z, come le stories, le dirette e i reel su Instagram. Soprattutto differenziando l'offerta comunicativa tramite l'utilizzo di piattaforme di grido come Twitch e TikTok (e non mi riferisco ai balletti con sotto una musichina, sia chiaro).

Attraverso questi nuovi canali – da accettare per come sono, con pregi e difetti – le aziende vitivinicole avranno maggiore possibilità di rivolgersi in maniera più efficace a una platea di pubblico giovane, ai quali va raccontato l'amore e il sacrificio che sta dietro a quel calice di vino buono che trovano sulla tavola per il pranzo della domenica. Sono questi ragazzi che fra pochi anni potrebbero entrare a fare parte di quel comparto produttivo, generatore di un valore economico molto importante per questo paese.

Solo in questo modo daremo una possibilità in più di crescita a un settore così importante per la nostra economia. Una crescita che avverrà per mano delle nuove generazioni, mossa dagli insegnamenti di quelle precedenti.