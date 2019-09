Serve un piano ue per produrre più cereali

L’apertura dei mercati, il libero scambio, gli accordi commerciali su basi di reciprocità sono, quindi, essenziali per le prospettive del sistema agroalimentare europeo. In quest’ottica, è importante l’impegno assunto dai leader del G7, a fine agosto, in Francia, per la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto).

Il commercio internazionale, gestito con regole concordate in sede multilaterale, serve anche alla stabilità dell’economia mondiale e per far fronte in modo globale alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici.

Le tensioni commerciali in atto da oltre un anno, comunque, dimostrano l’importanza per l’Unione europea di avere a disposizione un sistema produttivo in grado di garantire, in larghissima misura, la sicurezza alimentare e l’ampia disponibilità di prodotti di qualità.