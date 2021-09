Serve una politica industriale per aumentare l’autonomia nei settori ad alta tecnologia

Il tema della “dipendenza strategica” da potenze straniere va maneggiato con cura – non solo sul terreno della difesa e sicurezza – perché viviamo sempre più in un mondo di fitta interdipendenza tra lavoro, capitali, servizi, conoscenze di Paesi diversi che sotto la potente spinta di Internet e della digitalizzazione pervasiva compenetrano la nostra vita quotidiana. In questo mondo così lontano dai miti autarchici, la sfida per l’Europa – e, di riflesso, per i grandi Paesi membri come l’Italia – è quella di continuare a investire in capacità progettuale e manifatturiera per dotarsi di una maggiore “autonomia strategica”, cioè un minor fabbisogno di importazione da aree extra-europee di prodotti, servizi e componenti essenziali per la propria capacità di soddisfare con offerta competitiva la domanda domestica in materia di sicurezza, salute, ambiente, trasformazione digitale. Così facendo – come negli anni ’60 del Novecento suggeriva una brillante intuizione dell’economista svedese Staffan B. Linder – il Paese che indirizza le risorse produttive domestiche a soddisfare bisogni interni sempre più sofisticati può realizzare economie di scala e percorrere curve di apprendimento, così da conquistare vantaggi comparati che prima o poi generano nuove esportazioni competitive verso il resto del mondo maggiormente sviluppato.

L’auspicato rilancio dell’area industriale ex-Olivetti con l’intervento massiccio di investitori esteri ci rimanda alla lodevole iniziativa della Commissione per incentivare ricerca e progettazione collaborativa nei cosiddetti Ipcei (Important projects of common european interest). Nel dicembre 2019 la Commissione ha autorizzato il primo Ipcei sul tema delle batterie per autoveicoli, che coinvolge 17 imprese di 7 Paesi membri, con un aiuto pubblico di 3,2 miliardi destinato a far leva per ulteriori 5 miliardi di investimenti privati. La Commissione ha già approvato un secondo Ipcei sulle batterie rivolto a 42 imprese localizzate in 12 Paesi membri. Altri Ipcei su microelettronica sono in fase preparatoria.

L’attivismo della Commissione in materia di politica industriale e di autonomia strategica sollecita una riflessione e una proposta per cercare di accrescere in Italia la massa critica di capacità innovativa e potenziale competitivo del nostro sistema produttivo ricco di risorse scientifiche, ingegneristiche e umane, vitalissimo ma cronicamente disperso.

Non occorre evocare fantasmi di “ritorno alla programmazione”. Confindustria oggi potrebbe semplicemente offrirsi come terreno promotore di una iniziativa che chiami a raccolta i principali gruppi industriali e terziari a maggioranza di capitale italiano (che già oggi concorrono a larga parte della R&S svolta in Italia nei settori avanzati) per concordare alcune direzioni di “ricerca pre-competitiva” capaci di attingere agli attuali fondi pubblici italiani ed europei, collegandosi ovviamente ai citati Ipcei.

Penso a un ampio tavolo di lavoro che includa Fincantieri, Leonardo, StM, Enel, Eni, Snam, Telecom Italia, Stellantis, così come una dozzina dei maggiori gruppi italiani che operano in settori come elettronica, automazione, meccanica, chimica, farmaceutica, agro-bio. Il gruppo di lavoro dovrebbe proporsi di allargare la partecipazione attiva al fitto tessuto indotto delle numerose Pmi a vocazione science-based (tassonomia di Pavitt). Sarebbe una proposta che prescinde dalle formali rappresentanze datoriali: un tavolo a geometria variabile, che si dia un proprio snello e autorevole comitato organizzativo, magari sul modello tedesco dei Future projects. D’intesa con Confindustria, il governo dovrebbe designare un esperto indipendente e autorevole a fare da collegamento tra il comitato organizzativo e i ministeri competenti, in primis Mise e Mef.