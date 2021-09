«Serve un rebranding dell’edilizia per attrarre i giovani e innovare»

6' di lettura

«Respiro questo mondo sin da quando ero bambina. Papà mi portava con sé nei cantieri, in azienda o in associazione e mi chiamava “il mio piccolo ingegnere”. Poi, quando è arrivato il momento di iscrivermi all’università, ha cominciato a dirmi: «Nella vita puoi fare quello che desideri, ma qualunque scelta che non sia ingegneria sarà riduttiva». Ha fatto leva sul mio spirito competitivo e ambizioso e... ce l’ha fatta». Regina De Albertis ha 38 anni, una laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano con 110 e lode e, soprattutto, una grande passione per il mestiere che fa, ereditata proprio dal padre Claudio, per anni presidente di Ance nazionale e della Triennale di Milano, scomparso nel 2016. È consigliere delegato e direttore tecnico dell’azienda di famiglia Borio Mangiarotti, specializzata in costruzioni e sviluppo immobiliare. Dal padre ha ereditato anche la grinta e la voglia di impegnarsi in prima persona: dopo essere stata presidente di Ance Giovani, dallo scorso luglio è presidente di Assimpredil Ance, l’Associazione delle imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Prima donna a ricoprire

questo incarico.

La sua nomina rispecchia il cambio generazionale in corso nell’edilizia?

Credo di sì. Da alcuni anni stiamo assistendo a un cambio di mentalità in un settore che non sempre in passato è stato aperto al cambiamento, all’integrazione o alle sinergie, che invece nel mondo di oggi sono fondamentali. Come associazione intendiamo impegnarci per far capire quanto sia importante cambiare il modo di fare impresa, investendo su innovazione, digitalizzazione e su un approccio più sostenibile. Anche per dare una nuova immagine al nostro settore, che è uno dei motori trainanti dell’economia: vale il 20% del Pil italiano, se si considera l’intera filiera che traina. Eppure, è spesso associato ad aspetti negativi, come corruzione, consumo di suolo, cementificazione, inquinamento, incidenti sul lavoro. Non è così: il lavoro edile è ben retribuito e, se fatto con la formazione corretta, è un lavoro sicuro e tutelato.

La formazione è al primo posto del suo mandato?

Sì: è un tema fondamentale e riguarda tutti i livelli aziendali. Innanzitutto quello degli imprenditori e dei manager, che devono aprirsi di più a innovazione e collaborazione. Poi c’è il livello dei tecnici, che devono avere competenze specifiche, soprattutto nel digitale e nella sostenibilità. Vorrei lavorare assieme al mondo accademico, anche perché spesso i ragazzi escono dalle università con un’ottima preparazione teorica, ma con scarse capacità pratiche. Infine, c’è la formazione delle maestranze: purtroppo, assistiamo a un allontanamento dei giovani dal nostro lavoro. Lavorare in un cantiere, fare l’operaio, è considerato qualcosa di umile o di basso livello. Dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni tornino ad amare il nostro mestiere. Abbiamo tanti strumenti per riuscirci, a cominciare dalle scuole tecniche e dagli Its. Dobbiamo lavorare, anche assieme ai sindacati, per fare un grande rebranding del nostro lavoro.