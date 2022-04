Serve uno scostamento da 10 miliardi di euro (ma una manovra da 50)

Inflazione sottostimata

Nel Def si indica che i prezzi al consumo sono esplosi fino al 7%, ma questo è dovuto alle componenti energetiche mentre la sottostante inflazione “strutturale” rimane sotto il 3 per cento. Si dà quindi per scontato che il caro energia rientri già dopo giugno e torni ai livelli precedenti dello scorso autunno entro fine anno. Su questa ipotesi

il Def presenta un deflatore del Pil per il 2022 pari al 3 per cento.

Purtroppo così non è e non sarà. Pur scontando un

ridimensionamento dei prezzi energetici ben difficilmente

l’inflazione quest’anno sarà sotto il 6 per cento.

Stagflazione?

Tecnicamente si parla di recessione quando il Pil scende per due trimestri consecutivi. Quest’anno avremo il segno meno sia nel primo che nel secondo trimestre. “Tecnicamente” quindi siamo in recessione. E comunque la crescita per l’intero anno difficilmente supererà

il 2 per cento. Dall’altra parte l’inflazione, bene che vada, sarà

attorno al 5-6 per cento. La somma di queste due prospettive indica pertanto un profilo di stagflazione.

Che fare?

Le previsioni econometriche non servono per vedere chi ci indovina. Servono invece per descrivere quadri di riferimento rispetto ai quali si deve definire una politica economica quantitativamente adeguata e qualitativamente efficace proprio per non far realizzare quelle previsioni, migliorando i risultati che potranno essere

raggiunti a fine anno.

È allora evidente che serve subito una manovra di sostegno a famiglie e imprese di almeno 50 miliardi di euro. Senza questa, i consumi delle famiglie freneranno e gli investimenti delle imprese si afflosceranno. Il paradosso sta nel fatto che questo tipo di manovra o la si fa subito o si rischia di “rimandarla a ottobre”, forse anche in quantità maggiori, per fronteggiare ex post l’emergenza che si sarà creata in termini di disoccupazione, cassaintegrazione e sostegni ai poveri.