Serve una sferzata sull’occupazione femminile di Susanna Camusso e Esmeralda Rizzi

(Blue Planet Studio - stock.adobe.com)

Quella dell’occupazione femminile è un’emergenza che chiede risposte immediate e strutturali. Se la pandemia ha fatto da acceleratore, non possiamo ignorare che tutti i dati collegati evidenziano che le strategie per accrescere la partecipazione femminile al mondo del lavoro abbiano fallito e vadano ripensate. Le linee guida di Next generation Eu avevano l’ambizione di far crescere di 10 punti il tasso di occupazione del nostro Paese. Un obiettivo facilmente realizzabile se si scegliesse di investire nella crescita del lavoro delle donne.

Oggi in Italia il differenziale tra occupazione femminile e maschile è di 17 punti.

Siamo, in particolare per giovani e donne, ultimi in Europa, anche se possiamo vantare la generazione femminile under 35 più istruita che mai. Già questo dovrebbe rendere evidente che il problema non sono le donne – così come non lo sono per la violenza – ma la causa risiede nelle politiche adottate e nello sguardo di chi quelle politiche elabora: gli uomini incapaci, dal momento che si percepiscono generali, di leggere le differenze, le diseguaglianze, e immaginare misure di contrasto.

Dall’Europa al nostro Paese, molte voci – femminili – hanno rivendicato metà delle risorse per le donne. La sensazione è che non siano state molto ascoltate.

La modifica “di struttura” intervenuta tra la prima bozza e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) licenziato dal governo Conte, opportuna e corretta, non sembra avere condizionato effettivamente metodo e merito del Piano. Cancellare la dizione “Politiche di genere” come sottoinsieme delle Politiche di coesione territoriale, rendendo se non altro esplicito che le donne non sono categoria svantaggiata, ma metà della popolazione con proprie esigenze e peculiarità soprattutto in termini di gap occupazionali, retributivi, di carriera, è stata scelta corretta e da mantenere. Le Politiche di genere devono essere trasversali. Servirebbe quindi introdurre per ogni progetto indicazione dell’obiettivo atteso, anche in termini di occupazione, e valutazioni di impatto ex ante e certezza di valutazioni ex post. Il criterio della valutazione ex ante è davvero strategico, eviterebbe di scoprire “dopo” ciò che molti studi già dicono: incentivazione e decontribuzione a pioggia producono risultati ben al di sotto delle risorse spese, e in particolare per l’occupazione femminile, dove generano ulteriore marginalizzazione.