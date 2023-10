Serve un soggetto pubblico-privato per gli investimenti

L’orizzonte della società, partecipata dal Mef e dalla Cdp con attenta selezione dei potenziali partner tra fondazioni di origine bancaria, istituzioni finanziarie e assicurative, fondi negoziali chiusi, banche, si concretizzerà in una Ipo preceduta dalla costituzione di un veicolo societario di investimento.

Un nuovo player nazionale di capital market, private equity e venture capital con poteri speciali, capace di agire come un fondo sovrano, con un mercato di titoli di debito strutturato, di diverse tipologie, naturale approdo per i player istituzionali italiani, il cui patrimonio complessivo ammonta, come emerge dal report di Itinerari previdenziali per l’anno 2022, a 996 miliardi di euro, pari al 51% del Pil nazionale, creando valore per tutti. L’operazione di ingegneria finanziaria della Newco, inserita in un vasto e complesso piano industriale e finanziario, porterebbe a promuovere un volume importante di iniziative pubblico-private (Ppp), con la copertura di cicli di cartolarizzazioni e la creazione di una banca per il credit enhancement, volte ad ammodernare le infrastrutture, rafforzare la dimensione e la competitività delle Pmi, sviluppare la funzione di finanza mista a supporto ed integrazione del Pnrr, oltre a realizzare una Rete unica nazionale delle tlc e traguardare un polo nazionale delle reti a controllo pubblico.

Se il sistema economico non è in equilibrio nel rapporto tra il mercato delle merci e il mercato della moneta, e all’aumentare dei prezzi la domanda aggregata si riduce, occorre intervenire sui fattori che influenzano la domanda aggregata, in particolare sulla componente consumi, imprese e Stato.

Un bridge tra finanza, capitale paziente e mercato con la presenza dello Stato imprenditore come garante dello sviluppo dell’economia reale, basato su un patto per la crescita e per il lavoro che richiami alla partecipazione progettuale le parti sociali e datoriali del Paese.

