«Serve una strategia delle istituzioni per rafforzare il sistema»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Ho avuto diversi ruoli nella mia vita ma credo che attraverso la cultura riesci a fare quello che con mille giornate di lavoro non riesci a fare». Comincia così questa intervista con Patrizia Monterosso, direttrice della Fondazione Federico II, emanazione dell’Assemblea regionale siciliana e pertanto presieduta dal presidente dell’Ars Gianfranco Micciché.

L'economia della cultura a Palermo non è mai stata misurata e una cosa non misurata non esiste. È come se avessimo le miniere d’oro ma questo oro non ha vero valore. Che ne pensa?

Loading...

È il tema dei temi della Sicilia da sempre. È un po’ il ragionamento che ho fatto io quattro anni e mezzo fa facendo riferimento a un grande attrattore culturale come il Palazzo Reale che era trattato solo come un grande contenitore.

Che ha fatto?

Ho dovuto studiare per segnare la strategia e il percorso della Fondazione. Studiare significa capire che impatto negativo ha avuto non avere avuto in questi anni un approccio corretto. Palazzo Reale è un libro vivente di storia. Bisognava, per esempio, riportare alla luce il percorso archeologico dove per un periodo nefasto di Palermo si lavavano le macchine.