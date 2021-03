«Serve vaccino italiano, distretto del packaging pronto a produrre»

7' di lettura

È la regione con il più alto incremento di casi di Covid-19 rispetto alla popolazione, in questa terza ondata epidemica. E per prima, tra le grandi aree produttive del Paese, ha deciso un lockdown da zona rossa e chiuso tutte le scuole, pur rientrando ancora in zona arancione. «Avendo osservato che stava succedendo in Gran Bretagna e in Europa aspettavamo questa impennata e mi sono assunto la responsabilità di chiudere tutto subito per cercare di abbinare all’accelerazione delle vaccinazioni un’immediata frenata dei contatti sociali. Per far sì che la stagione estiva non subisca contraccolpi e che a tali restrizioni non si debba mai più ricorrere in futuro. Finita l’emergenza, il nostro Piano per il lavoro e il clima potrà sprigionare appieno tutta la sua potenzialità». Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 54 anni, non incespica quando lo si provoca sul perché la via Emilia, modello di eccellenza sanitaria e locomotiva economica del Paese, si ritrova oggi a fare i conti con contagi record, un crescente scontento sociale e un tessuto produttivo che ha perso più punti di Pil della media nazionale. Svicola però quando si parla di politica e di malumori nel Pd, partito con cui è cresciuto, prima come assessore a Modena, poi come segretario regionale, consigliere regionale e infine, dal 2014, come governatore (ma il simbolo del Pd l’ha fatto sparire nella campagna elettorale che lo ha riportato al timone di Viale Moro lo scorso gennaio).

Presidente, non poteva fare qualcosa di più per evitare di tornare di nuovo in lockdown con contagi record?

Sapevamo che questa terza ondata sarebbe stata pesantissima, le varianti hanno cambiato la natura stessa del virus, ma ora abbiamo uno strumento in più rispetto allo scorso anno, i vaccini, e abbiamo predisposto una rete sanitaria in grado di assicurare oltre un milione di vaccinazioni al mese. Il problema è che non arriveranno in Emilia-Romagna un milione di vaccini al mese… Intanto è stato già un grande passo la decisione di Draghi di bloccare l’uscita dai confini dei vaccini prodotti qui per far rispettare i big pharma gli impegni presi. Contemporaneamente bisogna che Ema e Aifa accelerino i tempi di approvazione di nuove formulazioni e nel frattempo dobbiamo strutturare una filiera italiana per produrre vaccini. Se aspettiamo i vaccini made in Italy prima del 2022 non si torna alla normalità! Bisogna comunque che l’Italia si organizzi per produrre dosi in proprio, noi qui in Emilia abbiamo il distretto nazionale del packaging che si sta attrezzando per dimezzare i tempi di costruzione delle linee di riempimento e confezionamento e abbiamo anche i bioreattori nel sito della fallita Bio-on. Non servirà forse per rispondere all’emergenza Covid 2019 ma per affrontare i prossimi virus e assicurare alla comunità che non si verificheranno mai più restrizioni drammatiche come quella vissuta nell’ultimo anno.

Salta anche quest’anno la Pasqua. Pensa si salverà almeno la stagione estiva in Riviera?

Se ho deciso di portare dall’arancione al rosso la Romagna già dallo scorso 8 marzo è proprio per abbassare subito i numeri altissimi di contagio e permettere al nostro sistema ricettivo di arrivare con più tranquillità all’estate. La scorsa stagione non è andata male sulla costa, a dispetto delle città d’arte e dell’Appennino, abbiamo perso gli stranieri che però rappresentano una quota minore degli arrivi (25% ndr), ma luglio e agosto sono andati meglio del previsto. L’aumento dei vaccinati e il caldo aiuteranno la proverbiale capacità della Riviera di garantire servizi, sicurezza e accoglienza.

Il passaporto vaccinale potrebbe aiutare?

Sono favorevole al passaporto vaccinale e sono certo che prima combattiamo l’emergenza, prima torneremo a occuparci dell’economia, degli investimenti in scuole, formazione e infrastrutture e, soprattutto, della transizione ecologica. Ricordo che il Piano per il lavoro e il clima che abbiamo firmato con tutte le forze sociali della regione lo scorso dicembre è stato antesignano delle strategie green su cui ora stanno puntando sia l’Europa con il Recovery plan sia il Governo Draghi.

Di chi è il merito?

Il merito è della qualità delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del sistema-Emilia, che come dimostrato in occasione del sisma 2012, sa rispondere il modo coeso alle sfide più dure, mettendo da parte egoismi e campanilismi. E questa volta la sfida è arrivare al 2030 centrando tutti i 17 obiettivi dell’Agenda Onu, tanto che a firmare il nuovo Patto sono state anche associazioni ambientaliste come Legambiente. Abbiamo messo in gioco 30 miliardi di euro, tra diretto e indotto, tra pubblico e privato, per recuperare posti di lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare la transizione ecologica.