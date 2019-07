Servito un tris di dighe

Per i veri “duri”, invece, ecco un anello per misurare le proprie forze con partenza e arrivo da Provvidenza. La differenza con gli altri? Per portarsi sul Lago di Campotosto, anziché girare a destra sulla Strada Regionale 577 proseguire dritto e prendere la provinciale 106 che porta a Capitignano, posto a quota 914 metri: da lì c’è una stradina di campagna che in 3,6 km con pendenza media del 13,6% (gli ultimi 500 metri sono al 20%) porta direttamente sul lago. E’ una vera rampa spaccagambe su cui servono rapporti adeguati per non mettere piede a terra. Compiendo tutto il giro del lago sono 64 km e oltre 1.000 metri di dislivello.

Infine c’è da segnalare che muovendosi verso valle da Provvidenza dopo qualche km, all’altezza di Ortolano, ci sarebbe una strada in salita che nel giro di alcuni tornanti scollina e poi scende direttamente proprio a un passo dalla diga di Rio Fucino ma attualmente questo percorso non è transitabile.

Come arrivare: il modo più comodo per raggiungere Campotosto è usare la autostrada A14. Per chi proviene da Nord, bisogna percorrerla fino a San Benedetto del Tronto, seguire la direzione Ascoli Piceno, continuare sulla RA11, uscire in direzione Roma e prendere la SS 4 Salaria, proseguire per Amatrice e percorrendo la SS 577 seguire le indicazioni per Campotosto. Chi arriva da Sud, invece, deve uscire a Teramo/Giulianova/Mosciano Sant' Angelo, proseguire sull'autostrada A24, uscire a Basciano-Villa Vomano, seguire la direzione Montorio al Vomano, prendere la SS 577 e seguire le indicazioni per Campotosto.