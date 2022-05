Servizi ambientali, rinnovato il contratto: aumento di 121 euro e buono benzina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il nuovo contratto dei 95mila lavoratori dei servizi ambientali porterà un aumento medio di 121 euro e sarà valido fino al 31 dicembre del 2024. Si è chiusa così la lunga trattativa le associazioni datoriali (Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Assoambiente) e i sindacati (Fit Cisl, Fp Cgil, Uiltrasporti e Fiadel) per rinnovare il contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali.

La durata

Il nuovo contratto decorrerà da gennaio 2022 e avrà durata fino al 31 dicembre 2024. Dopo la sigla dell’ipotesi di accordo - che dovrà essere sottoposta ai lavoratori - i sindacati hanno sospeso lo stato di agitazione e revocato lo sciopero già proclamato per il prossimo 20 giugno.

La parte economica

L’incremento economico comune ai due contratti Uitilitalia e Assoambiente nel triennio è di 121 euro sul parametro 130,07 (livello 3A). Di questi 80 euro sono previsti come incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, 6 euro sono invece previsti in base all’accordo del sistema di classificazione del personale, 3 euro per la definizione delle indennità dell’area impiantistica, 15 euro come elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività e 17 euro da destinare al welfare. Per il periodo 1 gennaio -30 giugno 2022 viene riconosciuto ai lavoratori un importo pro-capite pari a 130 euro in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 21/2022.

L’ “uniformazione” degli istituti contrattuali

Questo rinnovo segna l’uniformazione della quasi totalità degli istituti contrattuali dei due contratti di settore e cioè Utilitalia e Assoambiente. Nonostante il contesto caratterizzato da shock energetico e aumento prezzi dei carburanti per autotrazione le associazioni datoriali hanno scelto di arrivare alla chiusura del negoziato e oggi esprimono «soddisfazione per il buon esito della trattativa, nella quale hanno prevalso il senso di responsabilità fra le parti e di unitarietà».

L’allargamento del perimetro

Tra le prossime sfide sia per i datori di lavoro che per i sindacati c’è l’allargamento del perimetro di applicazione del contratto a tutta la filiera per cogliere l’opportunità dell’economia circolare, evitare il dumping contrattuale e innovare in materia di classificazione e valorizzazione del capitale umano premiando competenza e risultati. Anche a vantaggio di tutti i cittadini che beneficiano dei servizi ambientali.