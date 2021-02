Servizi disponibili su smartphone: arriva la nuova app di Cassa dottori commercialisti Sarà disponibile sugli store Google Play ed Apple di A.D'A.

(everythingpossible - stock.adobe.com)

Sarà disponibile sugli store Google Play ed Apple

1' di lettura

Cassa dottori commercialisti comunica l’intenzione di puntare ancor di più sulla semplificazione e sulla portabilità dei servizi: lo farà tramite la predisposizione di una nuova app che permetterà a tutti gli iscritti di accedere ai suoi servizi direttamente dal proprio smartphone. Una volta scaricata e attivata la app, sarà inoltre possibile ricevere aggiornamenti su scadenze e operatività dell'ente tramite le notifiche push.

I livelli di navigazione previsti

Sono due: il primo accessibile a tutti, per visualizzare informazioni e aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Cassa; il secondo per accedere con le proprie credenziali,

Loading...

Leggi anche Certificazione di qualità completata per Cassa dottori commercialisti

all'area dei servizi online riservati agli iscritti e visualizzare il proprio estratto conto, richiedere la certificazione della posizione contributiva, prenotare una consulenza specialistica, controllare lo stato di avanzamento delle domande presentate.

Raddoppiata la consultazione del sito

Un ulteriore strumento a disposizione degli iscritti che si affianca così al sito web della Cassa che nel corso del 2020 ha registrato quasi 5,9 milioni di visualizzazioni, quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente. Con la nuova app gli iscritti avranno, inoltre, un ulteriore canale di informazione che si aggiunge alla newsletter e ai profili social dell'ente, che periodicamente forniscono aggiornamenti su attività e iniziative.

«Abbiamo studiato e sviluppato questa app – spiega Stefano Distilli, presidente di Cassa dottori commercialisti – per offrire una ulteriore modalità di interazione ed andare incontro alle esigenze dei dottori commercialisti che, sempre di più, utilizzano la tecnologia come strumento di lavoro». Per tutte le informazioni e per scaricare la app: https://www.cnpadc.it/la-cassa/progetti_speciali/cdc-app.html