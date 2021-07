Servizi e turismo trainano la carica delle 16mila assunzioni

Per oltre il 50% delle figure professionali in questione, le aziende chiedono esperienza nel settore in cui opera l’impresa che assume; mentre specifiche competenze nell’applicazione di soluzioni creative e innovative sono richieste al 18% di chi entra.

In relazione ai contratti si percepisce ancora un’incertezza delle imprese, che ponderano con cautela la ripartenza dopo la pandemia: nell’81% dei casi, infatti, l’offerta è di un contratto a termine (a tempo determinato o altri con durata predefinita) mentre solo nel 19% dei casi si riscontra l’offerta di un contratto stabile, ossia a tempo indeterminato o di apprendistato. Le entrate previste a giugno sono risultate indirizzate a giovani sotto i 30 anni per una quota pari al 29%.

Le professionalità più ricercate dalle imprese riguardano cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (2.560 posizioni di cui il 26% difficili da reperire), personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone (1.400) e operai specializzati nell’edilizia (1.330).

Nel mese di giugno, inoltre, un’azienda su tre ha previsto di avere difficoltà nel trovare i profili desiderati, sia per ridotto numero di candidati che per mancanza di competenze e qualifiche, soprattutto per quanto attiene a farmacisti e biologi, tecnici in campo informatico, specialisti in scienze informatiche e operai specializzati nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. Altre figure professionali cronicamente mancanti su territorio ligure sono i saldatori, richiesti, in particolare, nel settore della cantieristica navale, gli elettricisti, i conduttori di mezzi pesanti nonché i project manager.

I segnali positivi del mercato a giugno, sotto il profilo del fabbisogno di lavoratori, non devono però far dimenticare che, come ha rilevato Fulvia Veirana, segretaria generale della Cgil Liguria, «nel 2021 si registra la tendenza a un deterioramento del lavoro nel terziario e nel turismo, anche a fronte della ripresa che si sta registrando. Gli imprenditori lamentano anche la mancanza di lavoratori stagionali, ma le proposte sono obiettivamente misere e spesso per lavori a chiamata».