Servizi immobiliari, in Italia il fatturato cresce oltre i 36 miliardi. Più imprese ma «micro»

L’incidenza sull’occupazione

Dal punto di vista occupazionale il settore delle costruzioni coinvolge il numero maggiore di occupati rispetto a quello dei servizi, con circa di 13,7 milioni di lavoratori in Europa, pari circa il 5,8% della forza lavoro complessiva. Le imprese attive nel settore sono 3,75 milioni, con una dimensione media di poco superiore ai 3,5 addetti per impresa. La Germania, con 2,63 milioni di occupati distribuiti in oltre 390mila imprese e una dimensione media di circa 6,7 addetti per azienda, è ancora una volta il più grande mercato europeo in termini di occupazione e distanzia il secondo, Regno Unito, di quasi 570mila unità, pari a più di un quarto della forza lavoro occupata in UK. In Francia, gli 1,84 milioni di occupati nel settore delle costruzioni raggiunti nel corso del 2022, sono il risultato di un costante percorso di crescita (+14,5% rispetto al 2015) che restituisce un livello di dinamicità secondo solo a quanto fatto registrare dalla Spagna (+22,4 per cento). In Spagna, tra il 2015 e il 2022, il numero di imprese è aumentato del 4,5%, passando da 380 mila a oltre 395mila in aumento anche il numero di occupati, cresciuto del 22,4%, da 1,07 milioni a 1,3 milioni, portando la dimensione media aziendale dai 2,8 addetti del 2015 ai 3,3 del 2022 (+17 per cento).

L’Italia – con oltre 1,5 milioni di occupati, in crescita dell’8,3% rispetto al 2015, distribuiti in poco più di 545 mila imprese (+9,4% rispetto all’anno precedente e più 1,4 per cento rispetto al 2015) – risulta ancora caratterizzata da dimensioni medie aziendali ridotte, 2,8 occupati per impresa nel 2022, stabilizzatesi nel medio periodo analizzato (2015-2022) intorno ai 2,7 addetti.

I servizi immobiliari hanno un peso minore rispetto al totale della forza lavoro dei diversi Paesi, con una media europea stabile all’1,1%, per 2,61 milioni di addetti. A questi si somma un numero di occupati “indiretti” pari a poco meno di un milione di unità.

In Italia gli addetti diretti superano le 330mila unità (+8,6% rispetto al 2020), cui vanno a sommarsi poco più di 140mila addetti “indiretti”. La percentuale sulla forza lavoro complessiva (1,3%) continua a essere allineata alla media europea, mentre ancora molto bassa risulta essere la dimensione media delle imprese, pari a 1,3 addetti per azienda. Regno Unito e Germania, per numero di addetti e struttura aziendale, rappresentano le principali eccezioni tra i Paesi analizzati, con una dimensione media, rispettivamente, pari a 5,3 e 3,2 addetti diretti per impresa e un numero di occupati pari a quasi 750mila e 500mila.

«Sono diversi i temi che guideranno l’evoluzione al 2030 delle attività dei servizi immobiliari – ha sottolineato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari –. Da un lato, l’applicazione dell’intelligenza artificiale spinta fino alla realtà aumentata e virtuale, dall’altro i servizi alla persona, siano essi conduttori o occupanti e la gestione attenta degli aspetti sociali. Senza dimenticare la necessità di quantificazione del peso nella creazione del valore. Per poter affrontare tali cambiamenti, le società che operano nel mondo dei servizi immobiliari sono obbligate a mettere in atto investimenti rilevanti in tecnologie e sistemi informatici adeguati, in sviluppo di competenze e in costante aggiornamento. Nel nostro Rapporto confermiamo l’importanza del comparto nella formazione della ricchezza nazionale, ribadendo l’ampliamento tipologico dei servizi erogati e la crescita delle qualità manageriali di chi guida le società di servizi e le capacità degli operatori. E vogliamo spostare uno sguardo verso il futuro, rimarcando che ancora molte sono le sfide che la filiera si troverà ad affrontare da oggi al 2030, in un’ottica di continua evoluzione del comparto, come ad esempio la quantificazione numerica dell’impatto che le molteplici tipologie di servizi erogati hanno sul valore di mercato degli immobili e la difficoltà di attrarre giovani talenti, nuova forza lavoro, necessaria per lo sviluppo e la crescita del settore».