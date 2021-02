Servizi di mobilità creati sui bisogni di ogni dipendente

Oggi l’adeguamento del contratto in base alle esigenze personali del cliente e quindi il ricalcolo del canone è diventata, ormai, prassi usuale. Inoltre, emergono anche soluzioni particolari come quelle di Sifà come l’acquisto e rinoleggio della flotta per dare un’iniezione di liquidità per le aziende che ne abbiano necessità e come il noleggio di mezzi usati, sicuri, subito disponibili e consegnati a domicilio, una soluzione congeniale per le aziende che debbano potenziare rapidamente la flotta per fronteggiare picchi di lavoro, come gli operatori della logistica dell’ultimo miglio e della distribuzione.

Lo sforzo dei noleggiatori non è concentrato solo sull’innovazione del contratto e del servizio, ma riguarda anche un nuovo ambito: la micro-mobilità. Il monopattino elettrico sembra essere un mezzo efficace per spostarsi dal parcheggio al luogo di lavoro, o per gli spostamenti dalla stazione di ricarica a casa e viceversa e per chi ha necessità di percorrere brevi tratti in centro senza i vincoli del parcheggio e delle Ztl. LeasePlan, dalla metà del 2020, consente di aggiungere il monopattino elettrico al noleggio del veicolo e portarlo nel bagagliaio, a partire da 8 euro al mese.

In Arval è in fase di test una proposta di «mobilità a 6 ruote», auto e monopattino; mentre è già disponibile il noleggio delle e-bike per il personale delle aziende che hanno aderito alla piattaforma Arval For Employee.