Servizi segreti e Colle, ora diventa un caso anche il pranzo Di Maio-Belloni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sorrisi, clima disteso, giro di orizzonte informale sui principali temi dell'attualità internazionale a cominciare dall'Ucraina. Con un pranzo nel centro di Roma si è consolidato oggi il rapporto di collaborazione e di stima reciproca tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e la direttrice del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Elisabetta Belloni fino a pochi mesi fa segretario generale della Farnesina.

Belloni: amicizia sempre più solida. Di Maio: profonda astima e amicizia

«Con il Ministro Di Maio – ha fatto sapere la Belloni - c’è un’amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale’. E su Facebook Di Maio ha restituito i complimenti: «Con Elisabetta Belloni – ha scritto il ministro - mi legano una profonda stima e una grande amicizia. Una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle Istituzioni. Oggi a pranzo ho fatto una piacevole chiacchierata con lei. Grazie Elisabetta, condivido pienamente quello che pensi del nostro rapporto». Si chiude così, intorno a qualche piatto della tradizione gastronomica romana, la vicenda che aveva visto la Belloni candidata alla carica di Capo dello Stato. Ma una vicenda che ora obbligherà a qualche riflessione e “aggiustamento” di posizioni all'interno sia dei Cinque stelle che del Pd. La direttrice del Dis avrebbe per altro incontrato nel pomeriggio negli uffici della Presidenza del Consiglio il sottosegretario e Autorità delegata per la Sicurezza, Franco Gabrielli.

Loading...

Conte: contro Belloni un blocco trasversale

L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricorda come «nel Pd non c’era più la disponibilità su Belloni, non entro - aggiunge il presidente dei Cinque stelle - nelle motivazioni del Pd ma c’è stato un blocco trasversale». Le chiavi di lettura della candidatura (e della mancata elezione) della Belloni possono riassumersi così: la sua nomina rischiava di rappresentare un vulnus per il Governo perché sarebbe stata il frutto di una maggioranza diversa da quella che sostiene Draghi, rischiava poi di spaccare i grillini e il Pd al loro interno e poteva infine essere letta solo come una mossa per aprire la strada alla candidatura vera del politico Casini.

Borghi (Pd): proposta di legge per ineleggibilità ex capi Servizi a Quirinale

Enrico Borghi, responsabile delle politiche della sicurezza del Pd e membro del Copasir ha posto il problema di una possibile “incompatibilità” e “ineleggibilità” da stabilire per legge dei dirigenti dei Servizi con la massima carica dello Stato. «La Belloni – ha detto Borghi - è una figura di altissimo profilo dell'alta amministrazione dello Stato, una sincera funzionaria di una Repubblica democratica e una persona che ha reso e sta rendendo servizi molto importanti al Paese. Proprio per questo non doveva essere messa in mezzo al tritacarne e chi lo ha fatto si assume responsabilità politiche e istituzionali di una attività maldestra». Borghi annuncia una proposta di legge al riguardo ma l'unico limite imposto al nome del presidente della Repubblica è l'eta. L'ineleggibilità per gli ex direttori dei Servizi si scontra quindi contro l'articolo 84 della Costituzione. Per modificarlo occorrerebbe una legge costituzionale.

Urso: altro che “porte girevoli”: grandi qualità sviluppate al servizio dello Stato

E poi, si può veramente parlare di “porte girevoli” tra Servizi e incarichi politici o non piuttosto di grandi qualità sviluppate sulla base di esperienze diverse? Se lo è chiesto il presidente del Copasir, Adolfo Urso che ha affidato alcune riflessioni a un'intervista per Formiche. Secondo Urso ci sono casi come quello del Prefetto De Gennaro, capo della polizia, poi direttore del Dis e quindi sottosegretario alla intelligence, «un cursus straordinario che l'ha portato a diventare anche presidente di Finmeccanica». O «lo stesso Gabrielli , direttore del Sisde e poi dell'Aisi, cioè di una agenzia operativa, poi prefetto di Roma, capo della polizia, ed ora sottosegretario alla intelligence e alla cybersicurezza». Nel passato inoltre, ricorda sempre Urso, «parlamentari erano stati direttori della intelligence senza che nessuno sollevasse problemi di incompatibilità o ineleggibilità così come non sussistono verso gli alti gradi delle Forze Armate. Eviterei che la questione sia affrontata sulla scia delle polemiche del Quirinale».