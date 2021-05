Servizi segreti, Elisabetta Belloni nuovo direttore generale del Dis

2' di lettura

Elisabetta Belloni è il nuovo Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. È la prima donna alla guida di una struttura dell’intelligence. La nomina è stata decisa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha sostituito l’attuale capo del Dis, prefetto Gennaro Vecchione il cui incarico sarebbe scaduto nel 2022 (era stato rinnovato dal governo Conte nel novembre 2020). Via libera del Consiglio dei ministri alla conferma per un anno di Mario Parente alla guida dell’Aisi (Agenzia di sicurezza interna): avrebbe concluso il suo mandato già prorogato due volte a giugno.

L’ambasciatore Belloni, romana, 63 anni, è segretario generale della Farnesina dal maggio del 2016, prima donna a rivestire tale ruolo. In carriera diplomatica dal 1985, ha ricoperto numerosi incarichi. Si era fatta conoscere da capo dell'Unità di Crisi quando nel 2004 affrontò la tragedia dello tsunami nel sudest asiatico con migliaia di turisti italiani in zona e in seguito i casi dei sequestrati in Iraq e Afghanistan.

Loading...

Lega: discontinuità con l’era Conte

Tra i primi a complimentarsi è stato il leader della Lega Matteo Salvini: «Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del Dis, e buona prosecuzione al generale Mario Parente (direttore Aisi, ndr)». Fonti della Lega hanno espresso soddisfazione per la nomina di Belloni e per la conferma di Parente: buone notizie perché, come successo per Domenico Arcuri, sono l'ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte e dei Cinque Stelle.

Renzi: due passi avanti su servizi e Anpal

A commentare la scelta del governo anche Matteo Renzi: «La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis - scrive il leader di Italia viva - è un’ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari Anpal, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un’ottima notizia. Due passi in avanti»

Sequi nuovo segretario generale della Farnesina

A succedere a Belloni nel ruolo di segretario generale della Farnesina sarà Ettore Sequi, attuale capo di gabinetto del ministro degli Esteri, Luigi di Maio.