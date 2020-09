Servizi, sui vertici ipotesi riforma ma ora parte la sfida sulle nomine

Da ottobre si entra nel vivo

In realtà una delle prime nomine nel settore della sicurezza spetta al ministro Lamorgese: dal 15 ottobre lascia al termine del triennio la direzione della Dia (direzione investigativa antimafia) il generale dei carabinieri Giuseppe Governale. Al suo posto andrà un questore, molto probabilmente proveniente da un capoluogo di regione del Sud. Il Consiglio dei ministri, poi, dovrà nominare il successore del prefetto Antono De Iesu, vicecapo vicario del dipartimento di Ps guidato da Franco Gabrielli. Il capo della Polizia, per la cronaca, è l’unico incarico privo di scadenza. De Iesu scade il primo novembre, a gennaio 2021 esce poi per limiti di età il prefetto Mario Papa, capo della segreteria del dipartimento Ps. Ma a breve il ministro Lamorgese dovrà proporre a palazzo Chigi anche la nomina del capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco e del commissario straordinario antiracket e antiusura: i prefetti Salvatore Mulas e Anna Paola Porzio sono ormai in scadenza.

La grande sfida sui nomi ai Servizi

Le nomine dei vicedirettori all’intelligence - a metà dicembre esce per limiti di età anche Valerio Blengini, vice all’Aisi - è probabile finiscano tutte in un pacchetto di mischia a dicembre quando termina il primo incarico biennale per il prefetto Gennaro Vecchione, numero uno del Dis. Il rapporto di fiducia di Vecchione con Giuseppe Conte è blindato, il premier potrebbe rinnovarlo con un incarico fino a quattro anni. La scelta finale si fonderà sugli equilibri politici del momento, la forza di Conte e dei suoi avversari. Non è escluso fino ad allora anche un movimento di vicedirettori del Dis verso altri incarichi. È una partita a scacchi dove la politica vuole vincere sempre. Ma ci vogliono invece mediazioni tra spinte e controspinte di ogni genere. Resta da vedere, per esempio, se tra i leader di partito la scelta di un vertice dello Stato, il Dis, finirà o meno in una trattativa insieme a quella di un altro vertice, il numero uno dell’Arma, visto che a gennaio lascia per fine incarico il generale Giovanni Nistr i. E sul nome del comandante generale dei carabinieri la proposta in Consiglio dei ministri è del titolare della Difesa Guerini di concerto con la collega all’Interno Lamorgese.

Dal 2021 ricambio totale alla Difesa

La sequenza di incarichi e scadenze è nota agli addetti ai lavori. Ma il quadro politico, se resta consolidato, consente al governo la progettazione dei ricambi. Alla Difesa il rinnovo è totale ai massimi livelli. Scade nel 2021 a febbraio Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell’Esercito. Più avanti dovranno lasciare il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli; il segretario generale della Difesa Nicolò Falsaperna; il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Alberto Rosso; il comandante generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino.A giugno, inoltre, finisce l’anno di incarico per il prefetto Parente, ma non avrà raggiunto i limiti di età: si vedrà fino ad allora quali norme avrà approvato il Parlamento su proroghe e rinnovi nell’intelligence. A termine incarico saranno anche diversi vicedirettori intelligence. E voler lanciare lo sguardo ancora più lontano, nel 2022 vanno in scadenza a maggio il comandante generale della Finanza, Giuseppe Zafarana, e a giugno il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Sempre a metà maggio finisce il primo biennio di incarico il direttore Aise Gianni Caravelli.Il governo giallorosso, se tiene, può ridisegnare tutta la mappa dei vertici della sicurezza nazionale.